La baja presión que genera desde principios de esta semana fuertes lluvias y múltiples riesgos asociados a las malas condiciones del tiempo en el estado de Florida aumentó esta mañana su potencial de desarrollo ciclónico a un 90% en los próximos cinco días, por lo que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) afirmó que ya para el fin de semana se convertiría en una depresión subtropical o tropical.

2pm Tropical Weather Outlook: 90% chance of development. Main threats for South FL are the potential for very heavy rainfall and isolated tornadoes #FLwx pic.twitter.com/Vocjt4D8vx