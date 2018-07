Miami - El gobernador de Florida, Rick Scott, decretó hoy, lunes, el estado de "emergencia" en siete condados afectados por el alga tóxica que se forma a raíz de las descargas controladas de agua contaminada del lago Okeechobee en ríos y estuarios, para evitar su desbordamiento.

La declaración, que abarca los condados Glades, Hendry, Lee, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie, permite a las autoridades estatales descargar y almacenar agua en áreas adicionales al sur del lago, explicó Scott tras hacer un recorrido por el acuífero.

