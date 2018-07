Miami - Un adolescente de 17 años de la ciudad de Jacksonville, en la costa noreste de Florida, fue mordido en una pierna por dos serpientes de cascabel mientras cortaba el césped de su vivienda, informó hoy un medio local.

El suceso se produjo este miércoles, cuando Connor Stoll, de 17 años, operaba la cortadora de césped en el jardín de su casa y sintió un pinchazo en la pantorrilla de la pierna derecha.

"Me caí al suelo (tras sentir los pinchazos) y luego me dirigí a nuestra camioneta, me senté allí e intenté detener la sangre que salía de las heridas de la pierna. Dolía muchísimo", relató Stoll a canal local News 4 Jax.

El chico fue atendido en un hospital y permaneció siete horas en observación, pero se recuperó satisfactoriamente ya que, afortunadamente, el veneno de las serpientes "no llegó a entrar en su organismo".

Según la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna (FWC), es en la temporada de verano cuando se registra un mayor número de casos de mordiscos de serpientes, dado a que salen a tomar el sol.