Orlando, Florida - Tras recibir un informe detallado de las autoridades meteorológicas y de manejo de emergencia, el gobernador de Florida, Rick Scott, dijo hoy, lunes, que los residentes del extremo sur de este estado podrían sentir mucha lluvia, y que los vecinos del extremo noroeste, en lo que se conoce como el “Panhable”, podrían recibir fuertes chubascos y quizás inundaciones.

Gordon fue declarado tormenta esta mañana mientras pasaba sobre los Cayos de la Florida, un archipiélago de más de 1,700 pequeñas islas al sur de la península. Este fenómeno se mueve rumbo al Golfo de México por el área del “Panhandle”, o el saliente de Florida, que es esa zona en forma curva como el asa de un sartén (de aquí el nombre de “panhandle”).

Aunque en su rotación sobre el estado, Gordón ha dejado alguna lluvia sobre la zona central, no se han emitido alertas para los residentes del Corredor de la I-4, como se le conoce a la franja norte y que es atravesada por la carretera de ese nombre.

Por ser día feriado, fuera de los parques temáticos y áreas turísticas, la mayoría de las operaciones públicas y gubernamentales recesaron, al igual que las operaciones en los sistemas escolares.

9/3 at 1105 AM - Tropical Storm #Gordon has moved into the Gulf of Mexico. We're still looking for strong gusty winds and continued rain today here in Southern Florida. Here's a recent satellite loop showing the location of Gordon. #FLwx pic.twitter.com/YhYtnfkve0