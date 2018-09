El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de huracán para zonas de Alabama y Florida y pronosticó que la tormenta tropical Gordon podría convertirse en huracán dentro de la próximas 24 horas.

De acuerdo al boletín de las 8:00 de la noche, el fenómeno atmosférico comenzó su entrada al Golfo de México, y para el informe de las 11:00 p.m. se ubicaba a unos 530 kilómetros de la desembocadura del río Mississippi. La tormenta tropical Gordon aumentó sus vientos sostenidos a casi 60 millas por hora y estaciones meteorológicas han registrado ráfagas con vientos más rápidos.

El vórtice de la tormenta se encontraba en la latitud 26.9 norte, longitud 84.3 oeste, y aunque su velocidad de traslación se mantiene en 17 millas por hora, se espera que se mueva en dirección norte-noroeste en las próximas 48 horas.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) espera un fortalecimiento gradual del sistema dentro de las próximas 24 horas, por lo que podría convertirse en huracán una vez se acerque a Luisiana y Alabama.

La agencia añadió que cruzará la parte este del Golfo de México entre la noche de hoy, lunes, y el martes. Luego, la tormenta se acercará a la parte central del Golfo en la tarde del martes y podría tocar tierra en el Valle de Mississippi el miércoles.

