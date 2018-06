Miami - Los estudiantes de último año de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, donde el pasado febrero murieron 17 personas en un tiroteo, tuvieron ayer una emotiva ceremonia de graduación en la que tributaron a cuatro compañeros que perecieron en el ataque.



Celebrada esta tarde bajo estrictas medidas de seguridad y sin acceso a la prensa, la gala desarrollada en el coliseo BB&T Center, en Sunrise, al noroeste de Miami, recordó a Meadow Pollack, Nicholas Dworet, Carmen Schentrup y Joaquín Oliver, quienes de no haber muerto en el ataque hoy habrían recibido su diploma.

Congratulations Marjory Stoneman Douglas Class of 2018! You are not just the future - you are the present. Keep changing the world. Keep making us proud. #MSDStrong #YouAreThePresent pic.twitter.com/czvZwezKSt