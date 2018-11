Orlando – Las elecciones de medio término en Florida se encaminan a establecer una cifra récord de participación electoral con números que solamente suelen verse en comicios generales cuando está presente la candidatura presidencial.

Al cerrar el proceso de sufragio adelantado y por correo, la oficina del Supervisor de Elecciones de Florida calculó ayer que 5,111,452 personas votaron.

“Para que se rompa el récord, tiene que haber una participación electoral de un 55% o más y eso se logra con que voten 7 millones de personas. Creo que vamos camino a eso pues, con apenas el voto adelantado y por ya han participado más de 5 millones de personas”, dijo el puertorriqueño Luis Figueroa y presidente de PODER la entidad creada en Florida por el gobierno de Puerto Rico para incentivar el voto boricua en Estados Unidos.

En Florida hay más de 13 millones de personas registradas como electores, según la oficina del Supervisor de Elecciones de este estado.

Esta efervescencia es, en parte, un efecto del incremento en la población puertorriqueña y en el esfuerzo que durante meses pusieron organizaciones que, si bien son entidades con una inclinación esencialmente demócrata, reconocen que la mayoría de los electores boricuas e hispanos en general se han registrado bajo la categoría de “no afiliado”.

“Estoy contento de ver tanta participación, pero ahora mismo la diferencia entre republicanos y demócratas es tan cerrada que serán, precisamente, esos electores no afiliados los que decidirán”, dijo Figueroa al atribuir este aumento en participación a estas organizaciones comunitarias.

Las cifras de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Florida confirman lo cerrado que será la elección de hoy martes si se consideran como barómetro los votos por correo y votos adelantados.

Por ejemplo, el proceso de votación adelantada y por correo cerró con 2,074,400 votos demócratas y 2,049,877 votos republicanos. Una diferencia de 24,523 votos, según datos del Supervisor de Elecciones de Florida.

Lo dramático aquí es la gran cantidad de electores no afiliados. Estos suman 951,452 electores. “Son suficientes electores no afiliados para inclinar la balanza hacia un lado u otro”, dijo Figueroa.

Lo que caracteriza al elector no afiliado es que se ha alejado de los partidos institucionales para votar por candidatos según su plataforma y ofrecimientos. “El no afiliado vota por el aspirante que discute los temas que más le importan y que le son pertinentes”, agregó.

Los conocedores suelen pensar que al final, los electores no afiliados se comportarán según vote la mayoría en el condado donde vive. Sin embargo, esto no siempre suele ser así.

Tal es el caso del representante republicano por el Distrito 30, el puertorriqueño Bob Cortés. El distrito 30 es uno esencialmente demócrata, pero Cortés ha ganado cómodamente en las pasadas dos elecciones como candidato republicano.

Ahora, que corre a un tercer término, los resultados de los votos adelantados y por correo lo ponían hasta ayer perdiendo por 2,000 votos. “Pero eso mismo me pasó en las otras elecciones y luego gané. Es que hay mucha gente que es demócrata y vota por mí y también hay muchos votos no afiliados. Además, el republicano es mayormente persona de edad mayor y prefiere votar en la urna el día de las elecciones”, dijo Cortés.

Se espera que hoy más de un millón de hispanos vote en los comicios de medio término, proceso que se extenderá hasta las 7:00 pm, según estimaos de la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO, por sus siglas en inglés). Esto supone un aumento de 12.6 por ciento en comparación con las elecciones de medio término del 2014.

Se estima que en Florida viven más de 5 millones de hispanos y se calcula que 1.2 millones son puertorriqueños. Según NALEO, el 38 de los hispanos se ha registrado como un elector no afiliado. Aunque no existe el dato preciso sobre cuál es el porciento de electores puertorriqueños no afiliados en Florida, organizaciones como Hispanic Federation y Boricua Vota han dicho que la mayoría de los boricuas se ha inscrito bajo tal categoría.

“A la hora de votar muchos hispanos se alejan de líneas partidistas y votan por otro hispano”, comentó Cortés en una expresión que explica lo que ocurre en su distrito y que le ha dado el triunfo. “Ayer me encontré con una familia puertorriqueña que estaba votando, me dijeron que eran demócratas pero que habían votado por mí por ser boricua”, narró el político republicano.

El pronóstico de Cortés es que en el Senado el gobernador republicano Rick Scott vencerá al demócrata Bill Nelson, pero declaró que en la carrera a la gobernación el aspirante demócrata Andrew Gillum capturará el 60% de los votos mientras que su correligionario republicano Ron DeSantis obtendría un 40 por ciento.

En las elecciones de medio término no sólo se elige al gobernador, legisladores estatales y congresistas, sino que también los electores votan por alcaldes, alguaciles policiales, jueces, comisionados de condados, miembros de las juntas escolares y otros puestos municipales.

Enmiendas

Aparte de las candidaturas, en esta elección se votará para enmendar 12 aspectos de la constitución florida. De hecho, este este catálogo de enmiendas es uno de los más grandes en este estado.

Estas son las otras 12 enmiendas:

Enmienda 1: Aumentaría la exención del impuesto a la propiedad. La propuesta aplicaría al valor de una propiedad familiar cuyo valor tase entre $100,000 y $125,000 y aumentaría la exención a un valor máximo de $75,000.

Enmienda 3: Otorga a los electores el poder de decidir si se expanden los juegos de casino en Florida, asunto que ahora está en manos de la Legislatura.

Enmienda 4: Esta es otra enmienda que ha cobrado interés en la opinión pública. La misma permitiría que una persona exconvicta pueda votar. En la actualidad, alguien que ya cumplió cárcel y pagó su deuda con la sociedad, se le impide ejercer el voto. Esta enmienda no aplicaría a personas que han cometido asesinatos ni delitos sexuales.

Enmienda 5: Establece que se requerirá la aprobación de dos terceras partes de la Legislatura para aumentar los impuestos y otras tarifas en servicios gubernamentales.

Enmienda 6: Crearía una declaración de derechos para las víctimas de delitos. Además, aumentaría la edad de retiro de los jueves de 70 a 75 años. También impediría a los jueces que deleguen la interpretación de un estatuto a agencias administrativas.

Enmienda 7: Otorgaría beneficios a las familias de rescatistas y militares como, por ejemplo, cubrir costos de matrícula a familiares de estos funcionarios.

Enmienda 9: Prohibiría la perforación de abastos de petróleo y gas en alta mar. También prohibiría que se fumen cigarrillos electrónicos dentro de oficinas.

Enmienda 10: Crearían una oficina para combatir el terrorismo y haría que la Administración de Veteranos esté incluido como un requisito en la constitución estatal. Además, establece que sea electos, no designados por un funcionario, los recaudadores de impuestos, los tasadores de propiedades, los supervisores de elecciones y los funcionarios de los tribunales.

Enmienda 11: Eliminaría de la Constitución palabras y términos obsoletos de una medida que impide a los “extranjeros no elegibles para la ciudadanía” poseer propiedades. Elimina la cláusula “Savings Clause” que prohíbe aplicar retroactivamente la enmienda de un estatuto penal a la sentencia por un delito cometido antes de ese cambio.

Enmienda 12: Prohibiría a los funcionarios públicos cabildear durante sus mandatos. Además, impide que funcionarios públicos usen sus cargos para recibir “beneficios desproporcionales” para ellos o sus familiares.

Enmienda 13: Prohíbe las carreras de perros de cara al 2020.