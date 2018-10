Miami - La Policía de Orlando informó hoy de la muerte, por disparos de tres agentes, de un hombre que dijo estar armado y amenazó con matar a quien se le acercara en el Centro Médico Regional de Orlando (ORMC) de esa ciudad del centro de Florida.

There is police activity at Orlando Regional Medical Center. There are no injuries. Please check back here for updates.

El jefe de la Policía de Orlando, John Mina, dijo en una conferencia de prensa que los agentes dispararon cuando el hombre hizo un movimiento sospechoso similar al de ir a sacar un arma.

La Policía no encontró arma alguna en posesión del hombre abatido, que tenía 35 años y había sido llevado al hospital por un problema de salud, dijo Mina sin dar a conocer su nombre.

El jefe policial dijo que las autoridades van a investigar la actuación de los tres policías que dispararon al hombre, los cuales entre tanto tendrán una licencia pagada.

Previamente la Policía había pedido a los ciudadanos que no acudiesen al CMR, al que se habían enviado más de 20 patrullas y negociadores para situaciones de crisis, según informaron medios locales.

OPD Units are currently at ORMC (ER) in response to a male subject who is claiming to be in possession of a weapon. Crisis negotiators are on scene. Situation is contained but ongoing. pic.twitter.com/Pa9sekX6YZ