La tormenta subtropical Alberto se debilitó nuevamente y disminuyó sus vientos sostenidos a 50 millas por hora, indica el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), publicado a las 2:00 p.m.

El sistema llegó a tener hasta las 11:00 a.m. de hoy vientos sostenidos de 65 millas por hora.

Se espera que el sistema entre esta tarde o noche por el noroeste de Florida. Se proyecta que podría debilitarse aun más.

Según los más recientes datos, el sistema se encontraba a esa hora la latitud 29.8 grados norte y la longitud 85.9 grados oeste, específicamente a 50 millas náuticas del sur suroeste Panama City, Florida, y 55 millas náuticas al oeste de Apalachicola, Florida. Su movimiento de traslación aumentó a ocho millas por hora y tiene una presión de 994 milibares.

El NHC indicó que los vientos de tormenta se extienden a 105 millas del centro del sistema. Se reporta que afectan en Panama City se han registrado ráfagas de hasta 56 millas por hora.

La trayectoria trazada por la agencia meteorológica se ajustó a las 11:00 a.m. Ahora, la tormenta entraría más cerca a Laguna Beach, Florida. Se espera que luego siga su paso hacia Alabama.

“Alberto se convertiría en una depresión subtropical esta noche o temprano mañana, martes, y se degeneraría aún más durante la tarde de mañana, después de que haya entrado a tierra”, indica el informe del NHC, el cual establece que Florida y Alabama están bajo aviso de tormenta.

Se espera que el sistema deje entre cuatro a 12 pulgadas de lluvia en el noroeste de Florida, Alabama y el oeste de Georgia. Mientras, que para los Cayos de Florida y el resto de la península, podría dejar entre una a tres pulgadas de lluvias adicionales y en algunos casos aislados hasta 10 pulgadas.

