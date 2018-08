Orlando - Dos albañiles que construían un hotel de 16 pisos cerca de Disney World, en Florida, fallecieron el miércoles al colapsar un andamio cuando vertían concreto en el séptimo piso, informaron las autoridades.

El accidente sucedió justo afuera de la zona que es propiedad de Disney, informó Mike Jachles, vocero de los bomberos en el condado de Orange.

“Estaban en el andamio y, por razones que no conocemos ahora, cedió la estructura de apoyo, dejando caer el suelo a dos trabajadores. Ambos fallecieron en el lugar. Un tercer trabajador logró asirse al andamio y pudo trepar y ponerse a salvo”, dijo Jachles a The Associated Press.

Ingrid Tejada-Monforte, vocera del departamento de policía de Orange, identificó a los albañiles fallecidos como Lorenzo Zavala, de 34 años, y Jerry Bell, de 46. Agregó que ambos ya habían fallecido para cuando llegaron los servicios de emergencias.

Los bomberos recibieron una llamada a las 4:15 de la madrugada y había unos 18 trabajadores en el lugar. Jachles dijo que la autoridad de seguridad laboral y la policía investigarán el caso.

La cadena Marriott International dice que el proyecto JW Marriott Orlando Bonnet Creek Resort, de 16 pisos y 282 millones de dólares, tendrá 516 habitaciones y estará cerca de los parques temáticos populares de Orlando. Es propiedad de DCS Investment Holdings, una firma de inversiones con sede en West Palm Beach, Florida, que pertenece a Dwight C. Schar, copropietario de los Redskins de Washington.

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente que sucedió hoy temprano”, dijo Jeff Flaherty, encargado de comunicaciones globales y asuntos públicos de Marriott. “Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y seres queridos de los trabajadores que fallecieron”.

Flaherty dijo que la construcción del edificio es administrada por DCS Investment Holdings, la cual no ha comentado al respecto.