Sanford, Florida – Hace 730 noches que Omar Delgado vive la misma pesadilla: detonaciones, oscuridad, cuerpos ensangrentados. Sus propios gritos lo despiertan cada madrugada luego que aquella noche, hace dos años, cuando fue de los primeros policías en llegar a la discoteca Pulse donde el pistolero Omar Mateen abrió fuego matando a 49 personas y dejando a 58 heridas.

“No sé si he mejorado. Siento que estoy en los mismo, aunque espero que pronto pueda curarme y ser el hombre que era antes de esa tragedia”, dijo Omar quien tenía a su lado a Jediah, un perro de servicio que le obsequió la organización Fairway for Wounded Wariors pues, aunque no es un militar, su gesto de salvar a una persona dentro de esa discoteca, equivalió a luchar contra el terrorismo.

Cuando Jediah percibe que Omar atraviesa un ataque de pánico, se le acerca, le pega su hocico al cuerpo de manera que el expolicía comience a acariciar al can. Ese gesto baja sus niveles de ansiedad. Lo tranquiliza. Le hace pensar en otras cosas. Hace que los fantasmas de la tragedia se desvanezcan.

Como no logró curarse del síndrome de estrés post traumático, lo despidieron de su plaza como policía en el cuartel de Eatonville. Fue el mismo cuartel policía; donde en el 2013 le concedieron el premio de “Oficial del Año”. Ahora ha optado por dedicarse a la fotografía con miras a lograr que alguien se interese en sus proyectos y pueda generar un ingreso en lo que le aprueban su pensión. Recibe $250 semanales por desempleo, su esposa trabaja como contable en una escuela y tiene tres hijos.

Relacionados: Ricardo Negrón canaliza su dolor con “Somos Orlando” El calvario diario de una madre que perdió a su hija en Pulse Las otras víctimas de la matanza en Pulse

De vez en cuando se encuentra con Ángel, el joven que rescató de la discoteca. Ángel ya no quiere dar entrevistas. Quiso pasar la página y evita revivar la tragedia cada vez que la tiene que recordar y contar. Pero Omar, al hablar de lo ocurrido, logra una especie de exorcismo y poco a poco expulsa sus demonios.la entidad

Como parte de esa terapia, decidió ayudar a otros para así también sanarse a sí mismo. Por eso creó el National Victim Support Network a través de la cual enseña a otros como él dónde conseguir servicios de apoyo.