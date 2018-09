Orlando, Florida - No hubo nadie del gobierno estatal ni de los condados, pero eso no impidió que un grupo de voluntarios y entidades comunitarias lograran que anoche no durmieran en la calle ninguna de las 45 familias refugiadas en Florida central tras el paso del huracán María.

Para estas familias, ayer terminó la vigencia del programa federal de refugios temporeros.

Bajo el programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio (TSA, en inglés), de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), 982 familias boricuas desplazadas aquí tras María estuvieron albergadas hasta ayer en 26 estados de Estados Unidos, 45 en Florida central y 398 en Puerto Rico.

“En Nueva York y en Boston llevaron a las familias a unos refugios, pues no tenían a dónde ir. Solo en Orlando se logró que nadie duerma en la calle porque las comunidades se han involucrado, y no porque el gobierno de Florida haya hecho algo, porque más bien nos ha abandonado”, dijo José Rodríguez, sacerdote de la iglesia episcopal Jesús de Nazaret en Ornado, una de las entidades líderes en la búsqueda de opciones de vivienda a corto y largo plazo para las familias de esta zona.

En este junte también participaron las organizaciones Hispanic Federation, Vamos por Puerto Rico y Abrazo Boricua, así como individuos voluntarios.

Benjamín Muñoz y su esposa Carmen habían recogido las pocas pertenencias que tenían durante su estadía en un hotel de Orlando. Ayer fue su último día. Llevaron su equipaje a la casa de una amistad, en donde no había espacio para ellos, y enfilaron su ruta a una actividad en los cuarteles generales de Hispanic Federation en Orlando.

Allí, les entregaron una ayuda de $1,000, al igual que al resto de las familias. “En realidad no tengo a dónde ir, pero con este dinero buscaré algún hotelito barato a donde podamos quedarnos. Debe ser baratito para que nos quede para la comida”, dijo Muñoz. “Por eso no paro de llorar todos los días”, agregó su esposa.

Horas más tarde, trabajadores de Hispanic Federation encontraron un apartamento para el matrimonio en Kissimmee. Al cierre de esta edición, la pareja se movilizaba al lugar a inspeccionarlo.

Vilmary Rosado también recogió sus pertenencias y las de sus dos hijos tras meses viviendo en el hotel Baymont en Kissimmee. Anteayer, se instaló en la casa de una amiga en Poinciana. “Compré dos ‘mattresses’ de aire y los pondré en la sala. Mi amiga me dejará allí un tiempo. Llené una solicitud de Plan 8, y el martes voy a llenar otras para unos apartamentos”, contó Rosado.

Lisanda Martínez, su pareja e hijo tampoco dormirían anoche en la calle. Relató que su compañero logró acumular un dinero con el que, anteayer temprano, pagó una semana adicional en el mismo hotel donde han pernoctado por los pasados 10 meses. Y con el dinero que recibió ayer extenderá su estadía un poco más.

Buscan más opciones

Estas son soluciones inmediatas mientras se cuaja un proyecto de viviendas a largo plazo fuera de la zona metropolitana de Orlando, donde los precios de alquiler y ventas se han disparado debido a la gran demanda por vivienda.

Específicamente, se ha identificado una veintena de potenciales viviendas en Ocala (como a hora y media de Orlando), con rentas en entre los $700 y $800.

“Estamos en el proceso de inspeccionarlas para asegurar que son seguras y adecuadas”, dijo Freddy Agrait, director de Abrazo Boricua.

“También, personas de la comunidad, de forma voluntaria y por su propia iniciativa, se han tirado a la calle a identificar lugares y nos han estado ayudando”, agregó Yanidsi Vélez, subdirectora de Hispanic Federation.

El dinero que Hispanic Federaton distribuyó es uno de varios programas que ayer se ofrecieron a los participantes. Los demás incluyen asesoría financiera, orientaciones para alquilar o comprar una propiedad y ayuda en temas de salud, indicó Betsy Franceschini, directora en Orlando.