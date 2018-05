La tormenta subtropical Alberto tocó tierra hoy, lunes, en Laguna Beach, Florida, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), pero el sistema continúa debilitándose a medida que se adentra en territorio estadounidense.

El informe de las 7:00 p.m. colocó el fenómeno atmosférico a unas 15 millas al norte de Defuniak Springs en Florida, pero la advertencia de fuertes lluvias y la posibilidad de que ocurran inundaciones repentinas se mantiene en efecto. El NHC pronosticó que la tormenta tropical continuará su patrón de debilitación durante los próximos días.

Los vientos sostenidos de 40 millas por hora, que se extienden a 90 millas del centro de la tormenta, no experimentaron cambios en comparación al boletín de las 5:00 de la tarde.

No obstante, la tormenta subtropical sí adquirió velocidad de traslación, pues ahora se mueve a 10 millas por hora hacia el norte. La presión central mínimo aumentó de 994 a 995 milibares.

La advertencia de marejada ciclónica para el área entre el Río Aucilla y Mexico Beach fue descontinuada, al igual que la advertencia de tormenta tropical para el área desde la frontera de los condados de Okaloosa-Walton County y la demarcación entre Alabama y Florida.

Se espera que el fenómeno atmosférico comience a moverse en dirección noroeste en los próximos días y que el ojo de Alberto pase por Alabama tarde en la noche de hoy o temprano mañana. Además, la tormenta podría pasar al valle de Tennessee el martes y luego al valle de Ohio y la región de los Grandes Lagos entre el miércoles y el jueves.

Here are the latest Key Messages for #Alberto. There is a high risk of flash flooding across the Florida Panhandle, much of Alabama and western Georgia through tonight. More information: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/5KnGIZAdza