Melissa Howard, que aspira a ser elegida candidata republicana al Congreso, admitió haber mentido sobre su estudios universitarios y pidió disculpas por exhibir en una foto un diploma falso, informaron medios locales.

"No era mi intención engañar a nadie. Cometí un error al decir que había completado mi carrera. Lo que hice estuvo mal y es un mal ejemplo para alguien que aspira al servicio público", dijo Howard en un comunicado, según recogió el canal Local 10 News.

