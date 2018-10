Orlando, Florida – Un estudio del Centro de Investigaciones Pew confirma el rápido crecimiento del voto hispano en Florida e indica que ese crecimiento fue de un 6.2% desde las elecciones presidenciales del 2016 y estableciendo una cifra récord de 2.1 millones de electores.

Este incremento ha sido mayor que durante las elecciones de medio término de 2014 y 2010 durante los cuales el aumento de electores hispanos fue de 4.6% y 5.2%, según los datos de Pew que confirman lo señalado hace semanas por El Nuevo Día.

Este aumento del voto hispano, que reporta un crecimiento que es tres veces más rápido que la cifra general de nuevos electores en los pasados dos años, es como quiera menos que el crecimiento que se registra en las elecciones presidenciales. Pero este es un comportamiento que siempre se espera, ya que las elecciones de medio término no tiene la figura del presidente en la papeleta, algo que suele ser atractivo y mueve mayor número de electores, según han reiterado organizaciones comunitarias en Florida entrevistadas previamente por este diario.

Aunque el estudio de Pew reconoce que los puertorriqueños son desde hace una década el grupo hispano de mayor crecimiento en Florida, más aún luego del paso del huracán María, indica que no está claro cuál es el impacto de ese aumento poblacional en la cifra de nuevos electores. Señalan lo que ya se ha informado: que los datos de la Oficina del Supervisor de Elecciones en este estado no incluyen el origen de los electores (sea puertorriqueño, venezolano, brasileño).

No obstante, el estudio indica que los puertorriqueños representan un tercio de los electores hispanos elegibles para votar. En 1990, los puertorriqueños representaban el 25% de los electores elegibles para votar y los cubanos eran el 46%, para el 2018, los boricuas constituían el 31% igualando a los cubanos con la misma cifra. El 38% de los electores hispanos elegibles para votar eran de otras nacionalidades latinas, indica el estudio.

La cifra de puertorriqueños nacidos en la isla elegibles para votar en Florida ha aumentado en un 30% desde el 2014, y sumando 126,000 personas. Mientras, el número de electores nacidos en Estados Unidos solo creció un 3% (10,000 personas), mientras que la cifra de cubanos elegibles para ejercer el voto creció un 4%, según este estudio divulgado hoy viernes.

En total, la cifra de hispanos que pueden votar en este estado ha alcanzado los cerca de 3 millones, cifra que en el 2016 alcanzó los 2.9 millones.

El registro de votantes hispanos ha crecido más rápido que el promedio estatal de 6.2% en 14 de los 18 condados de Florida con la mayor población puertorriqueña. La mayoría se encuentra en el centro de Florida, muchos de ellos a lo largo del corredor I-4, que son los condados que están a lo largo de esa autopista que cruza Florida de este a oeste de forma diagonal: Polk (16.8% de crecimiento desde 2016), Pasco (15.9%), Osceola (14.9%), Lago (14.1%), Volusia (13.8%), Condados de Hernando (12.4), Pinellas (9.3%) y Seminole (8.8%). Estos 14 condados representaron casi la mitad (45%) de la población puertorriqueña de Florida en 2016.

Si embargo, al mismo tiempo, los cuatro condados con la mayor población puertorriqueña en Florida tuvieron un crecimiento de registro de votantes hispanos relativamente más lento de cara a estas elecciones de medio término: Orange (6.2%), Broward (3.6%), Hillsborough (3.6%) y Miami-Dade (2,8%). Juntos, estos cuatro condados tienen el 64.9% de todos los votantes hispanos registrados.

Solo cinco condados con grandes poblaciones puertorriqueñas han experimentado un crecimiento más rápido en el registro de votantes hispanos este año que en 2014: Seminole (9% vs. 0% en 2014), Marion (14% vs. 5%), Volusia (14% vs. 6) %), Pasco (16% vs. 8%) y Osceola (15% vs. 7%). Sin embargo, estos condados de rápido crecimiento representan solo el 21% de la población puertorriqueña en todo el estado y solo el 11% de todos los votantes hispanos registrados.