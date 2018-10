Orlando, Florida – VAMOS4PR Action, una de las entidades que más apoyo ha dado a las familias puertorriqueñas desplazadas en Florida Central, anunció hoy su endoso a las candidaturas de Andrew Gillum a la gobernación y Bill Nelson al Senado.

“Desde que llegamos a Florida después de que los daños causados por el huracán María hicieran imposible que mi esposo discapacitado y mi hijo autista recibieran la atención que necesitaban en Puerto Rico, hemos visto la diferencia que hacen los funcionarios electos, tanto los que nos han descuidado y han hecho nuestras vidas más difíciles y los que se han ofrecido para ayudarnos a levantarnos en pie”, dijo Arleen Sevilla Colón, quien llegó a Orlando desde Puerto Rico el año pasado y cuyas expresiones aparecen consignadas en un comunicado de prensa que circuló la entidad.

"Hemos visto cómo Andrew Gillum ha estado ayudando a sus electores después del huracán Michael, y sabemos que luchará por el bienestar de los puertorriqueños y de todos los floridanos. Por eso queremos que sea nuestro próximo gobernador".

Entre hoy y el día de las elecciones, el 6 de noviembre, cientos de voluntarios y encuestadores pagados asociados con VAMOS4PR Action hablarán con votantes en más de 40,000 hogares en la Florida Central, especialmente hogares de votantes puertorriqueños y latinos, en persona y por teléfono, texto y por correo, sobre la importancia de votar y sobre los candidatos que estamos respaldando.

Más de 200 voluntarios de VAMOS4PR Action también participaron en los esfuerzos para ayudar a elegir al nuevo alcalde del Condado de Orange, Jerry Demmings, a reelegir a Linda Kobert a la Junta Escolar del Condado de Orange, y jugaron un papel importante para que Johanna López se pueda acercar más a convertirse en la primera puertorriqueña o latina elegida para la Junta Escolar del Condado de Orange, en un distrito donde más del 40% de los estudiantes provienen de familias que hablan español.

"Yo y otros desplazados puertorriqueños hemos visto directamente las muchas veces que Bill Nelson ha intervenido para luchar por nosotros", dijo Marieliza Figueroa, quien llegó a Orlando desde Puerto Rico el año pasado.

“Cuando me echaron de uno de los hoteles aquí cuando FEMA injustamente cortó mi ayuda para la vivienda, el senador Nelson consiguió que la agencia me devolviera la ayuda, lo que me dio el tiempo que necesitaba para encontrar un hogar más permanente. Ha sido nuestro fiel campeón, y sabemos que continuará estos esfuerzos para nuestrasfamilias y para mejorar las vidas de todas las familias de la Florida", sostuvo.

Una lista completa de los candidatos respaldados por VAMOS4PR Action se puede encontrar en aquí.

"Las familias puertorriqueñas desplazadas han sido desastrosamente descuidadas por los funcionarios electos en la isla, en el gobierno federal y aquí en Florida, donde muchos de ellos se han reasentado, y ahora les estamos mostrando que recordamos y que votamos", indicó Wanda Ramos, residente puertorriqueña en Orlando y miembro del comité directivo de VAMOS4PR Action.

"Estamos apoyando a candidatos como Andrew Gillum y Bill Nelson, porque necesitamos líderes estatales que finalmente darán prioridad a obtener más viviendas asequibles y atención médica para más floridanos, además de aumentar los salarios para que las familias puedan prosperar", agregó.