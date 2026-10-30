A Elon Musk le preocupa la idea de que Puerto Rico sea un estado

Washington D.C. - Igual que el presidente Donald Trump, el multimillonario Elon Musk tiene como preocupación que las elecciones legislativas del martes catapulten a los demócratas hacia un copo electoral en 2028 que permita avanzar la propuesta de convertir a Puerto Rico y Washington en estados de Estados Unidos.

Este viernes, en su red social X, Musk dio por sentado que si los demócratas ganan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca en 2028, “convertirán a Washington D.C. y Puerto Rico en estados para obtener una sólida mayoría en el Senado”.

También alegó que los demócratas quieren abrir las fronteras y “legalizar” a las personas sin estatus migratorio definido que viven en Estados Unidos, y que “aumentarán el número de miembros de la Corte Suprema para obtener una mayoría inmediata”.

My biggest concern is that if there is a clean sweep by Democrats of the House, Senate and Presidency in 2028, they will: 1. Make DC and Puerto Rico states to gain a strong majority in the Senate. 2. Open the borders and legalize everyone living in America illegally to cement a permanent majority. 3. Increase the size of the Supreme Court to gain an immediate majority. This would result in America becoming a permanent one-party state and the end of democracy in any meaningful sense of the word. All that is needed to ensure this doesn’t happen is 51 Republican senators in 2029. That is why you should vote for Republican senators this election. Other reasons are irrelevant compared to this one. — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026

Para Musk, la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. representaría “el fin” de Estados Unidos. Trump ha dicho que esa posibilidad “sería un desastre”.

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“Esto resultaría en que Estados Unidos se convirtiera en un estado de partido único permanente y en el fin de la democracia en todo sentido significativo”, alegó Musk, quien, como Trump, no cesa de utilizar su red social para promover sus ideas.

Musk toma como base la posibilidad de que un Senado demócrata quiera eliminar plenamente la regla del filibusterismo, que normalmente exige 60 votos para adelantar medidas legislativas -como las que se requerirían para admitir un nuevo estado o expandir el número de jueces del Tribunal Supremo- que, en este momento, está dividido entre seis conservadores y tres liberales.

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El multimillonario lideró la controvertida comisión del presidente Trump que provocó el despido o renuncia de cientos de miles de empleados federales y ha buscado desmantelar agencias de gobierno. En estas elecciones, ha invertido $366 millones a favor de candidatos republicanos, principalmente en Texas, donde tiene su domicilio.

Musk fundamenta su postura en las propuestas de sectores demócratas que buscan eliminar la regla del filibusterismo y considerar la admisión de Puerto Rico y Washington D. C. como estados, lo que podría permitirles nombrar nuevos jueces al máximo foro judicial de Estados Unidos.

En momentos en que a Trump le quedan dos años más en la Casa Blanca y mantiene su poder de veto, las teorías se proyectan hacia las elecciones presidenciales de 2028.

En el caso de Puerto Rico, tanto en el Congreso como a nivel del partido, los demócratas han estado inclinados a favorecer un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

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Un proyecto a favor de ese tipo de plebiscito fue aprobado por la Cámara baja en diciembre de 2022, con solo 16 republicanos a favor, y alcanzó el respaldo de 27 de 48 miembros del caucus demócrata en la pasada sesión del Senado.

Sin embargo, el más reciente proyecto pro-estadidad en el Senado estadounidense solo obtuvo el respaldo de seis senadores demócratas y ningún republicano.

De hecho, 128 años después de la invasión estadounidense, ninguna medida dirigida a consultar a Puerto Rico sobre alternativas de estatus ha podido aprobarse en el Senado, con excepción de una legislación presupuestaria de 2014.