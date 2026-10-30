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A Elon Musk le preocupa la idea de que Puerto Rico sea un estado

En X, el multimillonario, quien invierte $366 millones a favor de los republicanos, dijo que “sería el fin de Estados Unidos”

30 de octubre de 2026 - 11:02 AM

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Este viernes, en su red social X, Musk dio por sentado que si los demócratas ganan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca en 2028, “convertirán a Washington D.C. y Puerto Rico en estados para obtener una sólida mayoría en el Senado”. (Julia Demaree Nikhinson)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Igual que el presidente Donald Trump, el multimillonario Elon Musk tiene como preocupación que las elecciones legislativas del martes catapulten a los demócratas hacia un copo electoral en 2028 que permita avanzar la propuesta de convertir a Puerto Rico y Washington en estados de Estados Unidos.

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Este viernes, en su red social X, Musk dio por sentado que si los demócratas ganan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca en 2028, “convertirán a Washington D.C. y Puerto Rico en estados para obtener una sólida mayoría en el Senado”.

También alegó que los demócratas quieren abrir las fronteras y “legalizar” a las personas sin estatus migratorio definido que viven en Estados Unidos, y que “aumentarán el número de miembros de la Corte Suprema para obtener una mayoría inmediata”.

Para Musk, la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. representaría “el fin” de Estados Unidos. Trump ha dicho que esa posibilidad “sería un desastre”.

“Esto resultaría en que Estados Unidos se convirtiera en un estado de partido único permanente y en el fin de la democracia en todo sentido significativo”, alegó Musk, quien, como Trump, no cesa de utilizar su red social para promover sus ideas.

Musk toma como base la posibilidad de que un Senado demócrata quiera eliminar plenamente la regla del filibusterismo, que normalmente exige 60 votos para adelantar medidas legislativas -como las que se requerirían para admitir un nuevo estado o expandir el número de jueces del Tribunal Supremo- que, en este momento, está dividido entre seis conservadores y tres liberales.

Elon Musk, CEO de Tesla, encabeza la lista de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de $923,400 millones. Su patrimonio aumentó tras la salida a bolsa de SpaceX, empresa en la que posee el 38% de las acciones y que, junto con Tesla y sus otras compañías, constituye la base de su riqueza. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, acumula una fortuna de $381,500 millones. Este fundó Amazon en 1994 y, aunque dejó el cargo de CEO en 2021, conserva el 8% de la compañía. También es propietario de The Washington Post y de la empresa aeroespacial Blue Origin, y se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna durante su vida. Warren Buffett, conocido como el "Oráculo de Omaha", acumula una fortuna de $152,700 millones y es presidente emérito de Berkshire Hathaway, conglomerado que dirigió como CEO hasta finales de 2025. Ha donado más de $72,000 millones a causas benéficas y se ha comprometido a entregar más del 99% de su riqueza.
1 / 10 | Los 10 hombres más ricos del mundo: fortunas que superan los miles de millones de dólares. Elon Musk, CEO de Tesla, encabeza la lista de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de $923,400 millones. Su patrimonio aumentó tras la salida a bolsa de SpaceX, empresa en la que posee el 38% de las acciones y que, junto con Tesla y sus otras compañías, constituye la base de su riqueza. - Julia Demaree Nikhinson

El multimillonario lideró la controvertida comisión del presidente Trump que provocó el despido o renuncia de cientos de miles de empleados federales y ha buscado desmantelar agencias de gobierno. En estas elecciones, ha invertido $366 millones a favor de candidatos republicanos, principalmente en Texas, donde tiene su domicilio.

Musk fundamenta su postura en las propuestas de sectores demócratas que buscan eliminar la regla del filibusterismo y considerar la admisión de Puerto Rico y Washington D. C. como estados, lo que podría permitirles nombrar nuevos jueces al máximo foro judicial de Estados Unidos.

En momentos en que a Trump le quedan dos años más en la Casa Blanca y mantiene su poder de veto, las teorías se proyectan hacia las elecciones presidenciales de 2028.

En el caso de Puerto Rico, tanto en el Congreso como a nivel del partido, los demócratas han estado inclinados a favorecer un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio.Jefferson Shreve: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Indiana con una fortuna de $715. 2 millones procedente de la empresa de almacenamiento Storage Express, la cual vendió en 2022.-April McClain Delaney: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Maryland, abogada y exfuncionaria del Departamento de Comercio, cierra la lista de los más ricos con $199.1 millones.
1 / 11 | De $200 a $700 millones: las fortunas de los 10 miembros más ricos del Capitolio federal. Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio. - teresa.canino@gfrmedia.com

Un proyecto a favor de ese tipo de plebiscito fue aprobado por la Cámara baja en diciembre de 2022, con solo 16 republicanos a favor, y alcanzó el respaldo de 27 de 48 miembros del caucus demócrata en la pasada sesión del Senado.

Sin embargo, el más reciente proyecto pro-estadidad en el Senado estadounidense solo obtuvo el respaldo de seis senadores demócratas y ningún republicano.

De hecho, 128 años después de la invasión estadounidense, ninguna medida dirigida a consultar a Puerto Rico sobre alternativas de estatus ha podido aprobarse en el Senado, con excepción de una legislación presupuestaria de 2014.

Respecto a Washington D.C., la Cámara baja aprobó, en abril de 2022, convertir su zona residencial en el estado 51 de Estados Unidos, una propuesta que llegó a reunir a más de 40 senadores demócratas.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosestadidadElon MuskDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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