Asociación de Alcaldes retira su respaldo a un proyecto en favor de la Asamblea Constitucional de Status

González sostuvo que la carta del comisionado residente y presidente del PPD le hizo entender que no hay ambiente en Washington “para atender el tema del status político de Puerto Rico ”.

Durante el fin de semana, Hernández dio a conocer una carta en la que le informa a Parés que no respalda, en este momento, promover una Asamblea Constitucional de Status.

“En los seis meses que llevo en Washington, he concluido que la mayoría congresional y el presidente de los Estados Unidos no tienen interés en que Puerto Rico sea admitido como estado. Además, como es de conocimiento general, los puertorriqueños no desean la independencia. Tenemos que trabajar con, e identificar cómo mejoramos, lo que tenemos: el Estado Libre Asociado”, indicó Hernández, en referencia al status territorial vigente.