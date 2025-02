Auditoría revela que PRFAA hizo compras por $5,631 sin autorización de Servicios Generales

Al examinar 413 compras entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, la auditoría de la Contraloría encontró que, entre el 10 de junio de 2021 y noviembre de 2023, hubo 16 transacciones en las que no hubo intervención o una delegación temporal de parte de ASG.

En su respuesta, PRFAA mantuvo que se trataron de “microcompras” y que la propia ley de la ASG les exime de solicitar cotizaciones para compras que no excedan los $5,000. Aun así, la Contraloría mantuvo sus señalamientos .

Mientras, al examinar 4,324 comprobantes de pago por $10,048,637, la Contraloría halló nueve comprobantes por $33,148 –que son de entre el 30 de junio de 2022 y el 14 de diciembre de 2022– que no tenían “ el sello de preintervención o evidencia escrita de que fueron preintervenidos previo a la autorización para su desembolso” .

Además, “en ocho comprobantes por $19,650, del 5 de marzo de 2021 al 12 de diciembre de 2022, no se incluyó como justificante la orden de compra correspondiente”; “en 6 comprobantes por $9,901, del 5 de marzo de 2021 al 14 de diciembre de 2022, no se incluyó como justificantes las cotizaciones correspondientes”; y “en cuatro comprobantes por $4,863, del 5 de marzo de 2021 al 19 de septiembre de 2022, no se incluyó como justificante la requisición correspondiente”.