Con problemas los republicanos del Senado para aprobar el proyecto de reconciliación fiscal con la agenda de Trump

Propuestas de enmiendas para obtener el voto de las senadoras Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), que no cumplían con las normas parlamentarias de un proyecto de reconciliación fiscal y buscaban suavizar el impacto de los recortes a Medicaid, no pudieron avanzar. Ya se conocía la oposición de los senadores Rand Paul (Kentucky) y Thom Tillis (Carolina del Norte), quien en medio de este debate y las críticas de Trump decidió no ir a la reelección en 2026.