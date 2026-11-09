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Confirmada la victoria de Darren Soto en el distrito 9 de Florida

CNN proyectó como ganador al congresista demócrata boricua

9 de noviembre de 2026 - 1:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Darren Soto prevaleció en una de las contiendas más cuesta arriba para un congresista incumbente, superando la manipulación electoral republicana en Florida. (Xavier Araújo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La reelección del demócrata boricua Darren Soto como congresista por el distrito 9 de Florida central ha sido proyectada este lunes por la cadena de televisión CNN.

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Durante el fin de semana, la Junta Electoral de Florida confirmó que la elección por el distrito 9 no irá a recuento.

Al terminar el conteo de votos, la Junta Electoral informó que Soto quedó al frente por cerca de 0.52% de ventaja (1,506 votos) sobre el exmilitar republicano Dan Green.

Soto recibió 143,314 votos y Green, 141,808.

A pocos días de las elecciones legislativas del pasado día 3, Soto era el único congresista demócrata que sectores del liderato de su partido pensaban que podía perder el escaño, tras una redistribución electoral hecha por el gobierno republicano de Florida que le colocó casi 18% en desventaja, al añadirle condados muy conservadores a su distrito.

“Estamos muy agradecidos de los electores por su apoyo. Esta fue una elección dura, especialmente, después de la manipulación electoral, pero al final prevalecimos. Ahora, voy a representar a todos nuestros constituyentes, y tengo mucho trabajo por hacer”, indicó Soto este lunes, en su cuenta de la red social X.

Desde la medianoche de las elecciones del 3 de noviembre, Soto se había declarado ganador. Sus encuestas auguraban una contienda muy cerrada, como finalmente ocurrió.

De acuerdo a los resultados provistos por The Associated Press, Soto sobrevivió el reto republicano gracias a las ventajas que obtuvo en los condados de Orange (28.8%) y Osceola (22.4%), donde el voto boricua es clave.

Green ganó cómodamente los condados conservadores que se le añadieron al distrito, como Highlands (con una ventaja de 31.5%) e Indian River (20.1%).

Con la victoria de Soto, los republicanos perdieron los cuatro distritos que reordenaron, en Florida, en busca de desbancar a congresistas demócratas.

En Texas, ocurrió una situación similar. Cuatro de los cinco distritos que fueron reordenados para favorecer a los republicanos quedaron, de todos modos, en manos demócratas.

Los otros tres congresistas demócratas boricuas que iban a la reelección Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey)– revalidaron cómodamente.

Los demócratas pueden tener unos 260 de los 435 representantes en la Cámara baja para la sesión 120 del Congreso, que comienza el 3 de enero, un avance de más de 40 escaños. En el Senado, la mayoría demócrata puede ser de 56-44, al ganar nueve estados que eran controlados por los republicanos.

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Puerto RicoDarren SotoDiáspora puertorriqueñaFlorida
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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