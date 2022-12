Washington D.C. – Cyrano de Bergerac, la película por la cual el actor puertorriqueño José Ferrer ganó el Oscar al mejor actor en 1951, será una de 25 producciones a ser exaltadas al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso.

La bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, hzo el anuncio oficial.

Cyrano de Bergerac (1950) forma parte de una nueva lista de películas que incluyen la comedia When Harry Met Sally (1989), Mardi Grass Festival (1898), la producción de Disney “Little Mermaid” (1989), Carrie (1976), Iron Man (2008) y Hairspray (1988).

Las demás películas exaltadas son, en orden cronológico: Cab Calloway Home Movies (1948-1951); Charade (1963); Scorpio Rising (1963); Behind Every Good Man (1967); Titicut Follies (1967); Mingus (1968); Manzanar (1971); Betty Tells Her Story (1972); Super Fly (1972); Attica (1974); Union Maids (1976); Word is Out: Stories of Our Lives (1977); Bush Mama (1979); The Ballad of Gregorio Cortez (1982); Itam Hakim, Hopiit (1984); Tongues Untied (1989); House Party (1990); y Pariah (2011).

La película “Mardi Grass Carnival”, que es la más antigua del grupo de producciones exaltadas, fue descubierta recientemente en un museo de los Países Bajos, según la Biblioteca del Congreso.

Ferrer fue el primer puertorriqueño e hispano en ganar el Oscar por mejor actor. También fue el primer boricua e hispano en ganar el premio Tony por la versión teatral de Cyrano de Bergerac. Durante su carrera, Ferrer obtuvo cinco premios Tony y tres nominaciones al Oscar.

Nació en Santurce el 8 de enero de 1912. Murió el 26 de enero 1992, a consecuencia del cáncer. Sus restos están enterrados en el cementerio del Viejo San Juan.

“En el momento de gloria máxima el artista pidió que el (Oscar) le fuera entregado en su tierra natal. Ante ello, en 1951 se realizó una presentación especial, en la que el entonces gobernador Luis Muñoz Marín le hizo entrega de la codiciada estatuilla. Este Oscar fue donado por Ferrer al Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) donde confió serviría de estímulo a las generaciones venideras”, indicó la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Según la Fundación, entre los reconocimientos que recibió Ferrer durante su carrera están, “un doctorado Honoris Causa en Artes y Letras de la Universidad de Puerto Rico en 1949, un doctorado honoris Causa en Arte de la Universidad del Sagrado Corazón en 1981, su propia estrella en el Paseo de Estrellas de Hollywood, la primera Medalla Nacional de Arte en 1985 otorgada por el ex presidente Ronald Reagan, y tal vez su logro más grande, su selección en 1981 al Paseo de la Fama del Teatro”.

Con las 25 películas exaltadas, son ahora 850 las que integran el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso. Quince de las nuevas películas a ser incluidas fueron dirigidas o codirigidas por cineastas de grupos minoritarios, mujeres o de la comunidad LGBTTQ+.

Un total de 6,865 películas fueron propuestas este año por el público. Para el año próximo, el público puede someter recomendaciones hasta el 15 de agosto en esta dirección de internet: loc.gov/film.

“Las películas se han vuelto absolutamente centrales en la cultura estadounidense al ayudar a contar a nuestra historia nacional durante más de 125 años. Estamos orgullosos de agregar 25 películas más de un grupo de vibrantes y diversos cineastas al Registro Nacional de Cine mientras preservamos nuestra herencia”, dijo la bibliotecaria Hayden.

Turner Classic Movies (TCM) llevará a cabo el 27 de diciembre un especial de televisión, a las 8:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos), en la que presentarán una selección de las películas agregadas al registro este año.