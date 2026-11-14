Donald Trump extiende por otros 90 días la dispensa en normas de cabotaje para productos petroleros y fertilizantes

Washington D.C. - El presidente Donald Trump decidió extender por otros 90 días, a partir del lunes, la dispensa en las normas federales de cabotaje para el transporte de productos energéticos y fertilizantes, en momentos en que sigue vigente la guerra contra Irán que ha elevado el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo.

Trump no ha anunciado públicamente esta extensión, pero sus portavoces confirmaron la decisión al servicio de noticias Bloomberg.

Con la nueva extensión, las exenciones a las normas de cabotaje, que son parte de la Ley Jones de 1920, habrán estado en vigor durante 11 meses.

“La prórroga de la exención de la Ley Jones ayudará a los estadounidenses al facilitar el transporte de productos como el gasóleo para calefacción y la gasolina más allá del 15 de noviembre”, señaló Bryan Riley, director de la Iniciativa de Libre Comercio de la National Taxpayer Union (NTU).

Riley afirmó que “esta medida promoverá la asequibilidad, fortalecerá la seguridad nacional de Estados Unidos e impulsará la resiliencia económica”.

PUBLICIDAD

Trump empezó a otorgar las dispensas a mediados de marzo, por medio de una orden ejecutiva, cuando estaba en marcha la guerra estadounidense-israelí en contra de Irán.

La primera exención fue por 60 días. Pero, ha renovado la orden ejecutiva por 90 días en tres ocasiones.

Desde la anterior, la aprobación de las dispensas son caso por caso.

Pero, el experto del grupo de estudio libertario Instituto Cato Colin Grabow ha advertido que las exenciones, durante los pasados ocho meses, han permitido a Puerto Rico importar la cantidad más alta de productos petroleros estadounidenses en, por lo menos, 33 años.

Desde mediados de marzo, Puerto Rico ha importado 11.5 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos, por encima, incluso, de todo 1995, cuando alcanzaron los 10.1 millones, en un año en que estuvo cerrada la refinería Capeco de Bayamón.

En 2025, las exportaciones de petróleo estadounidense quedaron en cerca de 5.7 millones.

De cerca de un 14% que representó el petróleo estadounidense del total de importaciones petroleras de Puerto Rico, la cifra ahora ronda el 28%. Colin Grabow, experto del Instituto Cato, no descarta que alcance durante el fin de semana el 35%.

“Esto demuestra una demanda o deseo de larga data, por parte de Puerto Rico, de energía estadounidense a la que antes no tenían acceso”, sostuvo Grabow, en una sesión informativa el martes.

Grabow dijo que el análisis se basa en los datos provistos por la Administración de Información de Energía (EIA, en inglés), entre el 17 de marzo y el 9 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Las normas federales de cabotaje exigen que los barcos que transportan mercancía entre puertos de Estados Unidos y sus territorios sean de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses. Las Islas Vírgenes, Samoa americana y las Islas Marianas del Norte han estado exentas permanentemente de ese estatuto.

En los pasados días, la American Maritime Partnership había incrementado su campaña de presión –que ha incluido anuncios de televisión en la zona de Washington D.C.– en contra de las exenciones aprobadas por Trump.