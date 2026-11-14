Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
14 de noviembre de 2026
87°Soleado
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Donald Trump extiende por otros 90 días la dispensa en normas de cabotaje para productos petroleros y fertilizantes

La nueva orden ejecutiva cubre hasta mediados de febrero de 2027

14 de noviembre de 2026 - 9:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las exenciones han permitido a Puerto Rico importar la cantidad más alta de productos petroleros estadounidenses en, por lo menos, 33 años. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El presidente Donald Trump decidió extender por otros 90 días, a partir del lunes, la dispensa en las normas federales de cabotaje para el transporte de productos energéticos y fertilizantes, en momentos en que sigue vigente la guerra contra Irán que ha elevado el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo.

RELACIONADAS

Trump no ha anunciado públicamente esta extensión, pero sus portavoces confirmaron la decisión al servicio de noticias Bloomberg.

Con la nueva extensión, las exenciones a las normas de cabotaje, que son parte de la Ley Jones de 1920, habrán estado en vigor durante 11 meses.

“La prórroga de la exención de la Ley Jones ayudará a los estadounidenses al facilitar el transporte de productos como el gasóleo para calefacción y la gasolina más allá del 15 de noviembre”, señaló Bryan Riley, director de la Iniciativa de Libre Comercio de la National Taxpayer Union (NTU).

Riley afirmó que “esta medida promoverá la asequibilidad, fortalecerá la seguridad nacional de Estados Unidos e impulsará la resiliencia económica”.

Trump empezó a otorgar las dispensas a mediados de marzo, por medio de una orden ejecutiva, cuando estaba en marcha la guerra estadounidense-israelí en contra de Irán.

La primera exención fue por 60 días. Pero, ha renovado la orden ejecutiva por 90 días en tres ocasiones.

Desde la anterior, la aprobación de las dispensas son caso por caso.

Pero, el experto del grupo de estudio libertario Instituto Cato Colin Grabow ha advertido que las exenciones, durante los pasados ocho meses, han permitido a Puerto Rico importar la cantidad más alta de productos petroleros estadounidenses en, por lo menos, 33 años.

Desde mediados de marzo, Puerto Rico ha importado 11.5 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos, por encima, incluso, de todo 1995, cuando alcanzaron los 10.1 millones, en un año en que estuvo cerrada la refinería Capeco de Bayamón.

En 2025, las exportaciones de petróleo estadounidense quedaron en cerca de 5.7 millones.

De cerca de un 14% que representó el petróleo estadounidense del total de importaciones petroleras de Puerto Rico, la cifra ahora ronda el 28%. Colin Grabow, experto del Instituto Cato, no descarta que alcance durante el fin de semana el 35%.

“Esto demuestra una demanda o deseo de larga data, por parte de Puerto Rico, de energía estadounidense a la que antes no tenían acceso”, sostuvo Grabow, en una sesión informativa el martes.

Grabow dijo que el análisis se basa en los datos provistos por la Administración de Información de Energía (EIA, en inglés), entre el 17 de marzo y el 9 de noviembre de 2026.

Las normas federales de cabotaje exigen que los barcos que transportan mercancía entre puertos de Estados Unidos y sus territorios sean de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses. Las Islas Vírgenes, Samoa americana y las Islas Marianas del Norte han estado exentas permanentemente de ese estatuto.

En los pasados días, la American Maritime Partnership había incrementado su campaña de presión –que ha incluido anuncios de televisión en la zona de Washington D.C.– en contra de las exenciones aprobadas por Trump.

Grabow explicó que, durante la duración de las dispensas, Puerto Rico ha triplicado, incluso, la importación de gas propano de Estados Unidos de las últimas dos décadas en total.

Tags
Puerto RicoLeyes de cabotajeDonald TrumpLey JonesGasolina
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: