Donald Trump se reunirá el jueves con los líderes demócratas, que reclaman un acuerdo para evitar un cierre del gobierno

Washington D.C. - A una semana de un potencial cierre parcial del gobierno federal, el presidente Donald Trump ha accedido a reunirse el jueves con los líderes demócratas del Congreso, que han reclamado un acuerdo bipartidista sobre una resolución que dé continuidad al presupuesto.

Los líderes de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), enviaron el pasado sábado una carta a Trump, solicitándole una reunión en busca de un acuerdo presupuestario bipartidista.

Schumer y Jeffries confirmaron este martes que Trump ha aceptado la reunión, sin precisar cuando ocurrirá.

“Me encantaría reunirme con ellos, pero no creo que va a tener ningún impacto”, dijo Trump, el sábado en la noche.

Sin una nueva legislación, el gobierno federal se quedará sin presupuesto a la medianoche del 30 de septiembre, lo que provocaría que algunas oficinas tengan que cerrar, otras tendrían que operar parcialmente y cientos de miles de empleados serían enviados a sus casas.

El Senado volverá a sesionar el lunes 29 de septiembre, en la víspera de que venza el presupuesto federal, ante el inicio, el 1 de octubre, del nuevo año fiscal estadounidense.

Pero, la Cámara baja – tras el liderato republicano cancelar las sesiones del 29 y 30 de septiembre-, no tiene previsto volver a reunirse hasta el 7 de octubre, a menos que el Senado apruebe una resolución que cambie el lenguaje de la resolución aprobada el pasado viernes.

Los líderes demócratas han abogado incluir en la resolución de continuidad del presupuesto un lenguaje que extienda de forma permanente los subsidios a los planes médicos de la ley Obamacare- que expiran al terminar el año- y que se reviertan los recortes de Medicare de la ley de reconciliación fiscal.

También han reclamado que Trump cese de rescindir fondos aprobados por el Congreso.

“Es importante que la reunión se lleve a cabo para evitar un doloroso cierre gubernamental de inspiración republicana. Y nuestras demandas son muy simples: queremos proteger la atención médica del pueblo estadounidense. Cancelar los recortes, reducir los costos, salvar la atención médica. Nos encontramos en medio del ataque más intenso a la atención médica del pueblo estadounidense jamás visto”, indicó Jeffries el lunes.

Antes de recesar el pasado viernes, la Cámara de Representantes aprobó una resolución – con un solo voto demócrata a favor-, que permitiría continuar con los gastos vigentes del gobierno federal hasta la medianoche del 21 de noviembre.

Pero, la medida no logró votos suficientes para avanzar en el Senado.

En un Senado dividido entre 53 republicanos y 47 miembros del caucus demócrata, la resolución requiere al menos 60 votos, es decir probablemente siete demócratas, para poder ir a votación final.

Entre algunos otros asuntos, la mayoría republicana ha propuesto incluir en la resolución de continuidad del presupuesto una asignación de $88 millones para reforzar la seguridad de los congresistas ($30 millones), el Ejecutivo y los miembros del sistema judicial.

El Congreso no aprueba a tiempo un nuevo proyecto de presupuesto desde 1996. A partir de entonces, las autoridades estadounidenses han dependido de resoluciones temporales de presupuesto para evitar un cierre parcial del gobierno federal.

Desde 1981, han ocurrido 14 cierres parciales del gobierno federal, de acuerdo al Servicio de Investigaciones del Congreso. El más reciente duró 35 días, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la primera administración de Trump.

Las consecuencias de un cierre

Para los empleados del gobierno federal - que acaban de pasar por los despidos y jubilaciones estilo “motosierra” del gobierno de Trump y el multimillonario Elon Musk-, un cierre parcial del gobierno representará tener que trabajar o irse a sus casas sin recibir paga temporalmente.

Si se llega a la víspera del cierre parcial, la Oficina de Personal de la Casa Blanca emitiría una declaración oficial poco antes de la fecha de vencimiento del presupuesto, explicando quienes aún tendrán que trabajar sin recibir su salario temporalmente.

Pese a un potencial cierre, los cheques del Seguro Social continuarán siendo financiados, pero la reducción de personal, debido a la falta de presupuesto, puede retrasar su trámite.

“Durante el cierre de 2013, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) suspendió las inspecciones en 1,200 sitios que incluían instalaciones de residuos peligrosos, agua potable y productos químicos, y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) retrasó casi 900 inspecciones”, recordó el grupo de estudio Comité por un Presupuesto Responsable.