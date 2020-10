Washington D.C. - El presidente Donald Trump ofrecerá esta noche un mensaje en Sanford (Florida), en su primer evento fuera de la Casa Blanca después de haber sido diagnosticado con el coronavirus hace 11 días.

La actividad de esta noche, que debe comenzar cerca de las 7:00 p.m., estuvo programada originalmente para el 2 de octubre.

Aquel evento tuvo que ser suspendido tras diagnosticarse el 1 de octubre en la noche la infección de Trump y de la primera dama Melania Trump.

La misma noche en que anunció haber arrojado positivo al coronavirus - una enfermedad que le tuvo hospitalizado tres días-, el presidente Trump reiteró su rechazó a la estadidad para Puerto Rico.

Para el mítin que iba a tener lugar el 2 de octubre en Sanford y que fue reprogramado para esta noche, el Trump invitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien estaba supuesta a endosar allí oficialmente su candidatura a la reelección, el cual anunció días después.

En un mensaje el sábado en Central Christian University, el exvicepresidente Michael Pence destacó el apoyo de Vázquez Garced -quien perdió en junio la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y dejará su puesto el 2 de enero-, al presidente Trump.

“Esta semana la gobernadora de Puerto Rico solicitó a las personas en ese territorio a votar por la persona que ha ayudado a Puerto Rico en sus momentos de mayor dificultad. Ella dijo muy claramente que ‘ese es Donald Trump’. Ella agradeció al presidente por reconstruir a Puerto Rico no con palabras sino con acciones. Ella dijo que gracias al liderato del presidente la industria manufacturera revive en la Isla. China es despedida, Puerto Rico es contratada”, indicó Pence en un evento organizado por Latinos por Trump.

Por supuesto, los residentes de la Isla no tienen derecho a votar por el presidente de Estados Unidos.

Aunque Vázquez Garced ha querido sumarse a los esfuerzos a favor de la reelección de Trump, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo recientemente que debido a que el presidente reafirmó su rechazo a la estadidad no hará campaña por el inquilino de la Casa Blanca. González, no obstante, lo sigue respaldando.

La Fortaleza no ha respondido si la gobernadora fue invitada al evento de hoy, que tiene lugar en una localidad de una zona de Florida central que está solo una media hora de Orlando, epicentro de la diáspora boricua, cuya fuerza electoral puede ser decisiva en el estado péndulo más importante de estas elecciones.

Para el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, Trump llevará a Sanford “una conducta imprudente, una retórica divisiva y más miedo”.

“Pero también es igual de peligroso lo que no trae en su viaje: no trae un plan para controlar este virus que ha matado a más de 15.000 floridanos, no trae un plan para proteger el cuidado médico de los floridanos de los ataques de su administración en contra de la ley de cuidado de salud asequible y definitivamente no trae un plan para mitigar el impacto económico de la pandemia en las familias trabajadoras en el centro de Florida”, agregó Biden.

Más de 215,000 personas han muerto en Estados Unidos a causa del COVID-19.

Los demócratas han advertido que solo cerca de un tercio de la asistencia federal prometida a la Isla para mitigar los daños causados por el huracán María en Puerto Rico han sido desembolsados y que el presidente Trump y los republicanos del Senado bloquearon un proyecto de ley que hubiese asignado sobre $4,000 millones a la Isla para atender los recientes terremotos.

Aunque la Casa Blanca destaca su intención de incentivar la manufactura en Puerto Rico, no se han echado hacia delante los proyectos de ley impulsados por políticos de la Isla, incluida la comisionada González, para promover nueva inversión en suelo puertorriqueño de empresas farmacéuticas y de productos médicos.

Biden tiene previsto regresar mañana a Florida para eventos en el condado de Broward.

Después de ser hospitalizado y requerir respiración artificial en dos ocasiones, Trump llevó a cabo su primera actividad pública el sábado en la Casa Blanca, un evento que sus asesores describieron como un evento gubernamental pero que tuvo todos los ingredientes de un mítin político.