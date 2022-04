Washington D.C. - El Comité de lo Jurídico del Senado aplazó por unas horas la votación sobre el nombramiento de Ketanji Brown Jackson como próxima jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, debido al retraso en llegar a Washington D.C. del senador demócrata por California Alex Padilla.

En una comisión dividida entre 11 demócratas y 11 republicanos, el voto de Padilla es clave para evitar que se derrote la designación.

De quedar empate la votación, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), podrá promover una votación para quitarle jurisdicción a la comisión y considerar esta misma semana la confirmación de Jackson, quien sería la primera mujer negra en la historia del máximo foro judicial estadounidense.

En un Senado dividido 50 a 50, los demócratas requieren una mayoría simple para llevar a votación y confirmar la designación de Jackson, hecha por el presidente Joe Biden.

PUBLICIDAD

Por tener el respaldo de la senadora republicana Susan Collins (Maine), Jackson debe tener el apoyo de al menos 51 de los 100 senadores. Jackson, actual jueza del Circuito de Apelaciones de Washington D. C., sustituirá en el tribunal a Stephen Breyer, uno de sus mentores y de quien fue oficial jurídico.

“Es la cuarta vez que este comité ha votado sobre la jueza Jackson, un reflejo de sus extraordinarias capacidades”, indicó el presidente del Comité de lo Jurídico, el demócrata Richard Durbin (Illinois), durante las tres horas de debate hoy en torno al nombramiento.

Aunque elogió la preparación de la jueza, el líder de la minoría republicana en el Comité de lo Jurídico, Charles Grassley (Iowa), afirmó que votará en contra debido a las “diferencias fundamentales” que tiene sobre la función de un juez con Jackson. Entre otras cosas, cuestionó que no se hicieran públicas sus posiciones como integrante de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos.

En términos generales, la minoría republicana del Senado ha justificado su oposición a Jackson por entender que no coinciden con su filosofía judicial, cuestionarle que no haya tomado posición sobre si debe o no aumentarse el número de jueces del tribunal y alegado que tiene un récord de ser suave en casos de pornografía infantil, esta última una denuncia que han disputado expertos conservadores.

El republicano Ted Cruz (Texas), uno de los más conservadores, alegó que Jackson será la jueza más liberal del Tribunal Supremo, a la izquierda de las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Ante los comentarios de Cruz, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Ronald Klain, señaló que “no hay nada en su récord, experiencia o temperamento que apoye esa afirmación”.

PUBLICIDAD

Para el senador Durbin, el “increíble temperamento judicial” de Jackson quedó confirmado cuando algunos republicanos la atacaron y le atribuyeron, sin razón, ser suave con los criminales. “Interrumpieron y acosaron repetidamente a la jueza Jackson y la acusaron de cosas viles frente a sus padres, su esposo y sus hijas”, afirmó Durbin.

Breyer renunció a su puesto a finales de enero, después de alrededor de 27 años en ese foro judicial. No está claro cuándo Jackson se integraría al Tribunal Supremo estadounidense. Breyer había expresado interés, según varios informes, en completar este término del foro judicial, que finaliza en junio.

Aunque será solo la sexta mujer y primera negra en el foro judicial, el equilibrio ideológico del máximo foro judicial estadounidense no cambia. El tribunal seguirá integrado por seis jueces conservadores y tres liberales, todas mujeres, Jackson, la puertorriqueña Sotomayor y Kagan.

Durbin destacó que Jackson será sola la segunda jueza con experiencia en primera instancia, y la primera en haber sido defensora pública. Sotomayor es en este momento la única jueza del Tribunal Supremo estadounidense con experiencia en una corte de primera instancia.