30 de septiembre de 2025
El Senado volverá a votar en un último intento por evitar un cierre del gobierno federal antes de la medianoche

Sin una nueva legislación, oficinas gubernamentales estarán cerradas a partir del miércoles

30 de septiembre de 2025 - 7:41 AM

José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Senado estadounidense puede llevar este martes a votación las resoluciones republicana y demócrata que buscan evitar un cierre parcial del gobierno federal a la medianoche, pero que están destinadas a ser derrotadas.

Sin un acuerdo de consenso entre republicanos y demócratas, el gobierno federal se prepara para cerrar oficinas y enviar trabajadores a sus casas, en el primer cierre gubernamental desde 2018, en la primera administración de Donald Trump.

Previo a los despidos y jubilaciones forzadas por la comisión gubernamental DOGE que lideró Elon Musk, en Puerto Rico había cerca de 14,000 empleados federales.

La Cámara de Representantes aprobó el pasado día 19 una resolución que daría continuidad al presupuesto hasta el 21 de noviembre. Pero los demócratas – que tienen los votos decisivos en el Senado-, han insistido en incluir al menos un lenguaje que extienda los subsidios para los planes médicos de la ley Obamacare, que expiran en diciembre y benefician a alrededor de 20 millones de personas.

La primera reunión del presidente Trump con los demócratas – que incluyó a los líderes republicanos del Congreso y al vicepresidente JD Vance y tuvo lugar el lunes-, no logró ningún avance real.

Al comenzar esta medianoche el nuevo año fiscal federal, si el Congreso no aprueba una nueva medida que asigne los fondos para el gobierno, oficinas cerrarían sus puertas y otras reducirían servicios, en momentos en que cientos de miles de empleados serían enviados a sus casas.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), puede llevar a votación esta tarde las dos resoluciones que fueron derrotadas en la Cámara alta el pasado día 19: la republicana que extendería el presupuesto hasta el 21 de noviembre; y la demócrata que propone iniciativas referentes a la salud, busca prohibir que Trump vuelva a rescindir fondos previamente asignados por el Congreso y daría continuidad al presupuesto hasta el 31 de octubre.

No se prevé que ninguna avance, en un Senado dividido 53 a 47, y en el que los demócratas necesitan al menos siete votos para llevar normalmente una legislación a votación final.

Aunque el Senado está en sesión, el “speaker” Mike Johnson (Luisiana) optó por mantener en receso legislativo a la Cámara de Representantes.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes están de vacaciones ahora mismo. Los demócratas de la Cámara están aquí, listos para hacer el trabajo del pueblo estadounidense”, indicó el líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries (Nueva York), entrevistado por la cadena de televisión CNN.

Además de reclamar extender los subsidios de los planes médicos Obamacare, los demócratas solicitan que se eliminen los recortes de Medicaid de la ley de reconciliación fiscal con las prioridades del presidente Trump y se reestablezcan asignaciones para la Corporación de Difusión Pública.

“Esto no es simplemente una táctica de negociación. Se relaciona con el bienestar y la salud del pueblo estadounidense. Más de 20 millones de estadounidenses están al borde de experimentar un aumento en los costos de la atención médica debido a la negativa de los republicanos a abordar los créditos fiscales de la ley (Obamacare) que benefician a la clase trabajadora estadounidense. La gran mayoría de las personas que dependen de estos créditos fiscales ganan menos de $63,000 al año”, agregó Jeffries.

El “speaker” Johnson dijo que, al igual que habría indicado el presidente Trump, una vez aprobada una nueva resolución de continuidad del presupuesto se podrían tener conversaciones bipartidistas sobre la extensión de los subsidios de Obamacare, una iniciativa que favorecen moderados republicanos. Pero, las demás iniciativas parecen estar totalmente descartadas, ahora o más adelante en el año.

Johnson sostuvo que el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), contradice su postura tradicional de respaldar resoluciones de continuidad del presupuesto que no incluyan temas que no tengan consenso.

“Está dispuesto a forzar un cierre del gobierno solo para oponerse a Trump como cobertura política para él mismo, y abandonará al pueblo estadounidense solo para hacer eso”, agregó Johnson.

En medio de la amenaza de cierre y después de los despidos impulsados por el multimillonario Musk, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca envió la semana pasada un memorando a las agencias del Ejecutivo advirtiendo de potenciales nuevos despidos masivos.

“Los programas que no se beneficiaron de una inyección de asignaciones obligatorias sufrirán el peso de un cierre”, indicó el memorando de la OMB.

El senador Schumer ha indicado que la amenaza de nuevos despidos está latente con o sin un cierre gubernamental.

Puerto RicoCongreso de Estados UnidosGobierno federalPresupuestoDonald Trump
