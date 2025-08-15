Energía federal extiende las órdenes de emergencia en Puerto Rico

Washington D. C. - El secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, extendió hasta el 12 de noviembre las órdenes de emergencia en Puerto Rico que buscan atender la escasez de energía eléctrica con una expansión en la generación y el despeje de vegetación.

Las órdenes de emergencia fueron aprobadas por Wright el 18 de mayo en medio de la preocupación de que ocurrieran apagones continuos durante el verano.

Ahora se extienden en la época intensa de la temporada de huracanes.

Por un lado, una primera orden permite ir por encima de las regulaciones ordinarias en el despacho de las “unidades de generación necesarias para mantener la confiabilidad de la red y cerrar la brecha en la capacidad de generación”.

La otra orden instruye a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “a realizar el manejo de la vegetación, incluyendo la limpieza de la misma, para restablecer la servidumbre de paso, a fin de garantizar la disponibilidad operativa” de las instalaciones de transmisión de la red eléctrica.

No está claro cuáles han sido los avances de los pasados 90 días.

“Al extender estas órdenes, el Departamento de Energía garantiza que la labor crucial continúe, que se atiendan las necesidades urgentes de confiabilidad energética y que la red esté mejor preparada para resistir el tramo más exigente de la temporada de huracanes para los 3.2 millones de estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar”, dijo el secretario de Energía federal, Chris Wright.