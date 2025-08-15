Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
80°despejado
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Energía federal extiende las órdenes de emergencia en Puerto Rico

Las iniciativas buscan expandir la generación y acelerar el despeje de vegetación

15 de agosto de 2025 - 8:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobierno federal extendió por otros 90 días las órdenes de emergencia para expandir la generación de electricidad. (The Associated Press)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - El secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, extendió hasta el 12 de noviembre las órdenes de emergencia en Puerto Rico que buscan atender la escasez de energía eléctrica con una expansión en la generación y el despeje de vegetación.

RELACIONADAS

Las órdenes de emergencia fueron aprobadas por Wright el 18 de mayo en medio de la preocupación de que ocurrieran apagones continuos durante el verano.

Ahora se extienden en la época intensa de la temporada de huracanes.

Por un lado, una primera orden permite ir por encima de las regulaciones ordinarias en el despacho de las “unidades de generación necesarias para mantener la confiabilidad de la red y cerrar la brecha en la capacidad de generación”.

La otra orden instruye a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “a realizar el manejo de la vegetación, incluyendo la limpieza de la misma, para restablecer la servidumbre de paso, a fin de garantizar la disponibilidad operativa” de las instalaciones de transmisión de la red eléctrica.

No está claro cuáles han sido los avances de los pasados 90 días.

“Al extender estas órdenes, el Departamento de Energía garantiza que la labor crucial continúe, que se atiendan las necesidades urgentes de confiabilidad energética y que la red esté mejor preparada para resistir el tramo más exigente de la temporada de huracanes para los 3.2 millones de estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar”, dijo el secretario de Energía federal, Chris Wright.

La gobernadora Jenniffer González, quien se identifica con el gobierno de Donald Trump y los republicanos, sostuvo que espera “aprovechar este impulso y continuar colaborando con el presidente y el Secretario Wright para fortalecer el sistema eléctrico de Puerto Rico y garantizar un suministro de energía asequible, confiable y seguro”.

Tags
Puerto RicoDepartamento de Energía de Estados UnidosEnergía eléctricaDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: