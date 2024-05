Grupos pro derechos civiles temen supresión del derecho al voto en Florida

Para esos grupos- incluidos All Voting is Local, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) en Florida, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Latino Justice y La Mesa Boricua-, se trata de un esfuerzo que puede tener la intención de suprimir el derecho al voto.

“Las leyes de Florida establecen claramente que no se debe hacer un mantenimiento de listas que no sea provisto por una entidad gubernamental”, indicó – en entrevista con El Nuevo Día-, Ricardo Negrón Almodóvar, gerente senior de Campañas en Florida de All Voting is Local.