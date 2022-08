Orlando, Florida. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dio hoy un mayor impulso a la ola de críticas en contra de LUMA Energy, al exhortar al gobierno de Pedro Pierluisi a promover la cancelación del contrato de la empresa, que tiene a su cargo el sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico.

La comisionada González dijo que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, el Negociado de Energía y la Autoridad de Alianzas Público Privadas deben iniciar el análisis para lograr la cancelación del contrato y confió en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no quiera amarrar al gobierno de Puerto Rico con un acuerdo que “no le sirve a la gente ni a la infraestructura”.

También informó que sus asesores examinan las alternativas para impulsar la cancelación del contrato otorgado por el Ejecutivo de la Isla y que además estará en contacto con miembros del Congreso, donde el Comité de Recursos Naturales ha tenido en su agenda convocar a una vista pública sobre el funcionamiento de la red eléctrica y los planes para su reconstrucción.

PUBLICIDAD

González indicó que los apagones y los problemas en el suministro de energía “se ha convertido en el pan nuestro de cada día en Puerto Rico” y que más de un año después de haber asumido la gerencia del sistema de transmisión y distribución, la situación ha empeorado.

“(Luma) no ha sido efectivo en mantener a la ciudadanía con un buen sistema de electricidad…Ningún gobierno ni ningún cliente tiene que estar obligado a un servicio deficiente. Y si el contrato que se hizo era para mejorar no puede ser para empeorar. Todvía estamos en época huracanes...y no podemos pretender que tengamos una compañía que ni siquiera sabe como manejar una avería ”, indicó González, en una transmisión por Facebook.

La comisionada González precisó que el momento de actuar es ahora, pues algunos piensan que la expiración el 30 de noviembre del contrato interino con LUMA pueda dar mayor base a su cancelación. Sin embargo las motivaciones detrás de ese contrato interino están atadas al proceso de reestructuración de la AEE, que no ha concluido.

Según el acuerdo LUMA tiene la prerrogativa de desistir de operar la red eléctrica si el proceso de reestructuración de la deuda no ha concluido. Si LUMA decide continuar con el contrato, lo que antes ha dicho que hará, a partir de diciembre entra en vigor el acuerdo de 15 años con el gobierno de Puerto Rico.

Anoche, la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) afirmó que se le han “dado demasiadas oportunidades a LUMA para hacer lo correcto”. “El pueblo de Puerto Rico está sufriendo, y la JSF tiene que dejar de defender esta fallida privatización. Ya basta LUMA Energy”, indicó Velázquez en Twitter.

PUBLICIDAD

Esta semana, por vez primera, el gobernador Pedro Pierluisi expresó su insatisfacción con el desempeño de la empresa, en medio de nuevos apagones e incendios en subestaciones de electricidad. Pierluisi nombró a Francisco Berríos Portela como secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos.

La comisionada González sostuvo que ha presionado a LUMA “desde el día uno”, pero elogió que el gobernador Pierluisi también ahora haga expresiones de insatisfacción con el trabajo de la empresa.

También vio como un paso positivo la designación de un secretario adjunto de la Gobernación, en La Fortaleza, para atender el tema energético.

González sostuvo que aunque está de luna de miel, tras contraer matrimonio el pasado 6 de agosto, ha estado pendiente de lo que ocurre en la Isla. A su juicio, las continuas interrupciones en el servicio de electricidad hacen parecer a Puerto Rico “un país tercermundista”.

Para González, el tiempo que toma hacer reparaciones, los problemas con la poda de árboles que pueden interferir con las líneas de electricidad y la falta de personal son ejemplos del pobre desempeño de LUMA.

Las expresiones de González coincidieron con el inicio de la Convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), de la que está ausente, debido a su luna de miel, y en momentos en que se percibe que considera retar al gobernador Pierluisi por la candidatura a la gobernación. González había advertido al PNP que no asistiría al evento, según fuentes.

Aunque son muchos los que denuncian el desempeño de LUMA y la falta de fiscalización del gobierno, las críticas de González hacia el sericio eléctrico han avivado desde 2021 los rumores de que piensa aspirar a la gobernación.

PUBLICIDAD

Ante las críticas a que se enfrenta, el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, dijo el jueves que hay un patrón por el cual la Autoridad de Energía Eléctrica “y otros no reconocen el pasado y toman la oportunidad para culpar a LUMA en la prensa”.

“Las deficiencias no se reparan en un año. Es un sistema, un sistema interconectado. No es una excusa, es la simple verdad...Si tengo una petición para Prepa y otros es que es tiempo de trabajar en conjunto. Seamos honestos de las limitaciones que enfrentamos, y seguiremos trabajando para atenderlas”, agregó Stensby.

El gobernador Pierluisi expresó el jueves que “s obvio que (LUMA) tiene que hacer cambios en su plan de ejecución para mejorar significativamente el servicio que le está ofreciendo a nuestro pueblo”.

Por su parte, el Negociado de Energia de Puerto Rico advirtió el jueves que las métricas de interrupciones del servicio eléctrico reflejan que el servicio no ha mejorado desde que LUMA Energy asumió, en junio de 2021, la operación del sistema de transmisión y distribución de energía del país.

“Las conclusiones más sobresalientes sobre la confiabilidad del sistema eléctrico, apunta a que no ha habido mejoría en cuanto a la duración de las interrupciones de servicio. En cuanto a generación, el costo total de la AEE para producir energía sigue superando las métricas históricas”, resaltó el Negociado, que tiene a su cargo supervisar el sistema de energía en la isla.