Washington D.C. – El presidente Joe Biden afirmará esta noche en su primer mensaje ante una sesión conjunta del Congreso que Estados Unidos va camino a la recuperación luego de enfrentarse a “la peor pandemia en un siglo“ y “el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil”.

Por un lado, hablará de las iniciativas que ha tomado para mitigar la emergencia de salud y la peor depresión económica en 90 años, mientras busca dejar atrás la crisis política que causó la insurrección contra el Congreso del pasado 6 de enero.

“Ahora, después de solo 100 días (de asumir el cargo), puedo informar a la nación: Estados Unidos está en movimiento de nuevo…Convirtiendo el peligro en posibilidad. Crisis en oportunidad”, indicará Biden, según extractos de su discurso que distribuyó la Casa Blanca.

Mira aquí la transmisión del mensaje desde las 9:00 de la noche:

Biden destacará el programa que ha permitido vacunar plenamente contra el coronavirus a 96.7 millones de personas y darle al menos una dosis a otras 45 millones. Su meta es que Estados Unidos recupera buena parte de su normalidad para el 4 de julio, cuando se conmemora la independencia de este país.

“Estamos vacunando a la nación. Estamos creando cientos de miles de puestos de trabajo. Estamos ofreciendo resultados reales que las personas pueden ver y sentir en sus propias vidas. Abriendo las puertas de la oportunidad. Garantizando equidad y justicia”, agregará Biden, quien acentuará que heredó “la peor crisis económica desde la Gran Depresión”.

En la respuesta republicana, el senador Tim Scott, electo por Carolina del Norte y el único afroamericano en su caucus, indicará que el presidente Biden cosecha los beneficios del trabajo del gobierno de Trump. “Esta administración heredó una marea que ya había cambiado”, afirmará Scott, según extractos de su mensaje.

Horas después de develar su ‘plan para las familias estadounidense’, Biden también destacará su plan de infraestructura y creación de empleos.

“Expertos independientes estiman que el plan de creación de empleos agregará millones de empleos y billones de dólares en crecimiento económico en los próximos años. Estos son trabajos bien pagados que no se pueden subcontratar. Casi el 90% de los trabajos de infraestructura creados en el plan de empleo estadounidense no requieren un título universitario. El 75% no requiere un grado asociado”, añadirá.

Biden divulgó recientemente su plan de inversión en infraestructura e iniciativas de creación de empleos, que pueden tener un costo de $2.25 billones, de los cuales $650,000 millones se destinan a modernizar puentes, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de tránsito y agua.

Esta mañana, Biden divulgó formalmente el “plan para familias estadounidenses” - a un costo de otros $1.8 billones-, que propone educación preescolar universal para niños de tres y cuatro años y dos años de matrícula gratuita en los colegios universitarios de la comunidad.

“Proporcionará hasta $1,400 en asistencia adicional a estudiantes de bajos ingresos al expandir la beca Pell máxima. Eso es aproximadamente una expansión del 20%”, indicó un alto funcionario de la administración de Biden al explicar el contenido del plan, que abarca una década.

Como se había adelantado, las propuestas incluyen invertir $225,000 millones en programas de cuido de niño, y licencias familiares y médicas con paga.

Como parte de las iniciativas, Biden también persigue extender por cuatro años el aumento en el crédito por niños dependientes (CTC), un programa del cual se beneficiará todo residente de la Isla cuando rellene una planilla contributiva federal a partir de 2022. También hace permanente en Estados Unidos la expansión del crédito por trabajo para trabajadores sin niños dependientes.

Para financiar el plan para las familias estadounidenses, Biden propone $1.5 billones en impuestos a los que tienen ingresos de $400,000 o más e inversionistas con ganancias de capital de más de $1 millón.

La sesión conjunta del Congreso - a partir de las 9:00 p.m. y en momentos en que cumple el viernes los primeros 100 días en la Casa Blanca-, será extraordinaria, pues no solo tiene lugar en medio de la emergencia que genera la pandemia, que ha causado la muerte de más de 573,000 personas en Estados Unidos, sino que es la primera desde el ataque al Capitolio del 6 de enero, que provocó al menos cinco muertes y buscó interrumpir el proceso constitucional de contar los votos del colegio electoral.

Las medidas de seguridad relacionadas con el COVID-19 limitarán a 200 los congresistas que podrán asistir al mensaje, de un total de 535, sin contar los seis delegados de Washington D. C. y los territorios.

Será la primera vez en la historia en que dos mujeres presidirán una sesión conjunta del Congreso, la vicepresidenta Kamala Harris como presidenta del Senado y la speaker Nancy Pelosi, como jefa de la Cámara de Representantes.