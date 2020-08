Washington - Joe Biden afirmó esta noche que asume la candidatura a la Casa Blanca -más de tres décadas después de intentarlo por vez primera-, listo para buscar soluciones a las crisis que vive Estados Unidos: la pandemia del coronavirus; la caída de la economía; los reclamos de justicia racial; y el cambio climático.

“Esta es una elección que puede cambiar la vida...El carácter está en la papeleta. La compasión está en la papeleta. Decencia, ciencia, democracia, todas están en la papeleta...Hagamos que la historia y la esperanza rimen...Estamos listos”, sostuvo Biden, al aceptar oficialmente la candidatura presidencial demócrata desde un centro de convenciones en Wilmington, Delaware.

Biden – quien fue el número dos del gobierno de Barack Obama de enero de 2009 a enero de 2017 y escogió a la senadora Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia-, dijo que “unidos podemos superar esta temporada de oscuridad en Estados Unidos, y lo haremos. Elegiremos la esperanza sobre el miedo, los hechos sobre la ficción, la justicia sobre el privilegio”.

PUBLICIDAD

“La luz es más poderosa que la oscuridad”, señaló.

La última noche de la convención buscó contar tanto su historia personal como de servicio público.

Aunque el mensaje se desarrolló sin público en un centro de convenciones de Wilmington, Delaware, en las afueras se congregaron más de 100 demócratas para ver el mensaje desde sus automóviles, como en estos tiempos del coronavirus muchos van a ver películas.

Al terminar el mensaje, Biden y Harris, acompañados de sus respectivos cónyuges y con mascarillas, salieron fuera del centro de convenciones, donde se lanzaron fuegos artificiales.

Una buena parte de la convención presidencial estuvo dedicada a impugnar la capacidad y el carácter del presidente Donald Trump, acentuando, sobre todo, la gravedad de la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 174,000 personas en Estados Unidos.

La convención demócrata resaltó la diversidad, reconoció la rebelión social contra el racismo y la brutalidad policial, y delineó parte de la agenda de Biden, como una reforma de las leyes de inmigración.

Pero, en su mensaje de esta noche el exvicepresidente Biden buscó presentarse como alternativa de cambio para este país, y quiso demostrar que la elección del 3 de noviembre -a solo 75 días-, significa más que un referéndum sobre Trump.

“La historia nos ha entregado uno de los momentos más difíciles que Estados Unidos ha enfrentado. Cuatro crisis históricas, al mismo tiempo, una tormenta perfecta: La peor pandemia en más de 100 años; la peor crisis económica desde la Gran Depresión; el llamado más convincente a la justicia racial desde los años 60; y las innegables realidades y las amenazas cada vez mayores del cambio climático”, indicó Biden.

PUBLICIDAD

El candidato demócrata a la Casa Blanca, de todos modos, no dejó de impugnar al presidente Trump - sin mencionarlo por nombre-, incluso sobre la respuesta a la emergencia del coronavirus, al destacar que Estados Unidos lidera el mundo en casos diagnosticados, más de 5.5 millones, y en muertes, sobre 174,000.

“Falló en protegernos. Eso es imperdonable...Lo que sabemos de este presidente es que si le dan cuatro años más, será lo que ha sido los últimos cuatro años.Un presidente que no asume ninguna responsabilidad, se niega a liderar, culpa a otros, se acerca a los dictadores y aviva las llamas del odio y la división”, dijo Biden, quien fue presentado por sus hijos Ashley y Hunter Biden.

Con respecto a su agenda, Biden afirmó que ha presentado una estrategia para combatir el coronavirus, por medio de pruebas rápidas, la disponibilidad del equipo médico y de protección personal necesarios - producidos en Estados Unidos, un mandato nacional para el uso de mascarillas y recursos para las escuelas.

También dijo que se propone revitalizar la infraestructura, mejorar el programa de salud Obamacare, reformar las leyes de inmigración, fortalecer los sindicatos, impulsar igual paga para la mujer, revisar la reforma contributiva federal de 2017, proteger Medicare y el Seguro Social.

Brayden Harrington, de 13 años, habló en la convención para relatar cómo conoció a Biden durante la campaña en Nuevo Hampshire, y advertir que el exvicepresidente le dijo que somos “miembros del mismo club: tartamudeamos”. “Fue realmente sorprendente escuchar que alguien como yo se convirtió en vicepresidente”, indicó.

PUBLICIDAD

A los 77 años y tras medio siglo de vida pública, Biden logró, en su tercer intento, alcanzar la candidatura a la Casa Blanca y el liderazgo de su Partido Demócrata. Si gana la Casa Blanca, tendrá 78 años al jurar en su puesto, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos.

Desde que estaba en la universidad, Biden hablaba de su interés en ser senador, primero, y luego presidente de Estados Unidos.

El exvicepresidente Biden aspiró por vez primera en 1988 a la Casa Blanca. Pero, Biden tuvo que retirarse de la contienda después de alegaciones de que había plagiado un discurso de un líder británico.

En 2008, Biden trató de nuevo. Pero, se retiró en medio de unas primarias que ganó el entonces senador novato Barack Obama, en una cerrada lucha frente a Hillary Clinton.

Cuando Hillary Clinton, quien fue senadora y secretaria de Estado, intentó por segunda ocasión ganar la Casa Blanca, en 2016, Biden pensó en ser candidato, pero con el partido abrazando a la también ex primera dama decidió quedarse fuera de la competición.

De Clinton haber ganado la pasada elección presidencial, su ambición política de ser presidente nunca se hubiese dado.

“Él mismo diría ‘estoy en el lugar correcto en el momento correcto’”, indicó Fred Sears, uno de los mejores amigos de Biden, en entrevista con The Washington Post.

Biden fue senador por 36 años a partir de 1973. Dejó su escaño por Delaware para acompañar a Obama en la papeleta presidencial de 2008.

PUBLICIDAD

Los vídeos de la noche buscaron mostrar el trabajo de Biden en favor de la investigación para buscar una cura para el cáncer, la enfermedad que le costó la vida a su hijo Beau, y la recuperación económica de Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008.

También hubo una alusión al cambio climático, con la presentación del gobernador de California, Gavin Newson, quien en estos momentos tiene que lidiar con fuegos forestales.

Como parte del evento, hubo un homenaje a póstumo al fallecido congresista y líder de los derechos civiles John Lewis, quien murió el pasado 17 de julio, para acentuar que continua la lucha por los derechos del elector y en contra del racismo y la brutalidad policial.

La alcaldesa de Atlanta (Georgia), Keisha Lance Bottoms – quien fue considerada para la vicepresidencia-, afirmó que toca a todos, como enseño Lewis, “ser los héroes” del momento, votando el 3 de noviembre. “La batuta ha sido entregada a cada uno de nosotros”, indicó.

Por su parte, la senadora Tammy Duckworth (Illinois), quien perdió sus piernas en la guerra de Irak, dijo que el presidente Trump es incapaz o no está dispuesto a honrar el sacrificio de los militares. Trump, sostuvo, no merece ser llamado comandante en Jefe. “Es un cobarde en Jefe”, dijo Duckworth, al cuestionar que Trump no le haga frente al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Los mensajes de la noche incluyeron a tres ex precandidatos presidenciales: el senador Corey Booker (Nueva Jersey); el ex alcalde de South Bend (Indiana), Peter Buttigieg; y el empresario Andrew Yang.

PUBLICIDAD

Buttigieg, quien es homosexual, destacó el hito de haber aspirado a la candidatura presidencial.

“El día que nací, cerca de donde estoy parado, aquí en South Bend, la idea de un candidato (abiertamente gay) que buscara cualquier cargo federal se tomaba a broma. Sin embargo, a principios de este año hice campaña por la presidencia, a menudo con mi esposo a mi lado, ganando delegados para esta misma convención”, indicó Buttigieg.

“Joe y Kamala entienden los problemas que enfrentamos”, señaló, por su parte, Yang, al abrir la jornada final de la convención, que sesionó durante cuatro días de forma virtual.

Harris, senadora por California, aceptó el miércoles su candidatura a la vicepresidencia, convirtiéndose en la primera afroamericana en aspirar a ese puesto.

Antes de la última jornada de la convención presidencial demócrata, más de 70 exfuncionarios vinculados a la seguridad nacional de Estados Unidos que trabajaron bajo los presidentes Trump, George W. Bush, George H.W. Bush, y Ronald Reagan, suscribieron una carta en la que afirmaron que el actual inquilino de la Casa Blanca “es incapaz de liderar durante una crisis nacional”.

Los firmantes incluyen al exjefe del Directorado Nacional de Inteligencia John Negroponte y director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Michael Hayden, que también han trabajado bajo administraciones demócratas.

La carta da seguimiento a otra firmada por muchos de ellos, en 2016, en la que advirtieron del riesgo de elegir a Trump. Pero, entonces no hubo un compromiso de apoyar a Clinton, según The New York Times.

“Esto es diferente: cada uno de los signatarios ha dicho que votará por Biden. Los signatarios ahora están aún más preocupados por Trump y tienen menos preocupaciones sobre Biden”, indicó John Bellinger, quien fue asesor legal en el Departamento de Estado y el Concilio de Seguridad Nacional, bajo el gobierno de George W. Bush.