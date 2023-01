Washington D.C. – Sin lograr ningún avance luego de nuevas concesiones para sus opositores, el líder republicano Kevin McCarthy fracasó, por séptima ocasión en tres días, en ganar la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Ahora está en marcha una octava votación.

Antes de las votaciones de hoy, McCarthy dijo que en momentos en que no se han finalizado las negociaciones con 20 “rebeldes” conservadores, no esperaba un resultado diferente a las votaciones que tuvieron lugar en los pasados dos días.

Tras suspender anoche la sesión, luego de seis derrotas consecutivas en su esfuerzo de ser el próximo speaker cameral, McCarthy dijo estar dispuesto a permitir que un solo congresista pueda provocar una votación para declarar vacante la presidencia cameral.

Otras concesiones de las últimas horas -que no se han presentado por escrito-, incluirían asegurar que un tercio de los miembros del influyente Comité de Reglas sean miembros del conservador “Freedom Caucus” y prometer llevar a votación medidas para limitar los términos en el Congreso de los legisladores federales y endurecer la seguridad en las fronteras estadounidenses.

PUBLICIDAD

“No hay un acuerdo finalizado. Cuando se traicionan las confidencias y se hacen filtraciones, es aún más difícil confiar. Totalmente insatisfecho. No cederé al statu quo.”, dijo el republicano Scott Perry (Pensilvania), uno de los 20 disidentes.

Hasta 20 republicanos han vuelto hoy a votar por otro candidato republicano a speaker, en busca de derrotar a McCarthy y reclamar cambios en las reglas de funcionamiento de la Cámara baja.

En esta séptima votación se enfrentaron por cuarta ocasión McCarthy, el también republicano Byron Donalds (Florida) y el demócrata Hakeem Jeffries (Nueva York), líder de la minoría.

El republicano Matt Gaetz (Florida), quien ha respaldado a Donalds, votó por el expresidente Donald Trump, quien el miércoles pidió cerrar filas con McCarthy sin lograr mover un voto a su favor.

Sigue la sesión del Congreso:

La votación final fue de 212 votos para Jeffries, 201 para McCarthy, 19 para Donalds, 1 para Trump y el voto “presente” de la republicana Victoria Spartz (Indiana).

Los republicanos tienen una mayoría de 222 representantes, frente a 212 demócratas y una vacante.

La Cámara de Representantes comenzó su sesión de hoy que tiene – otra vez-, como primer asunto tratar de elegir un presidente que permita juramentar a los 434 congresistas electos e iniciar los trabajos formales de la sesión 118 del Congreso.

Los congresistas electo John James (Michigan) y Brian Mast (Florida) presentaron hoy la candidatura de McCarthy. “Tiene el respaldo del 90% de nosotros”, dijo James, en referencia a los 201 votos que obtuvo McCarthy, entre los 222 republicanos electos como miembros de la Cámara baja.

PUBLICIDAD

Mast, por su parte, dijo que McCarthy es diferente a los expresidentes camerales republicanos John Boehner y Paul Ryan, o al líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), a quienes los conservadores denuncian por supuestamente cooperar demasiado con los demócraras.“Él no es Paul Ryan. … Él no es Mitch McConnell. Luchó contra el paquete de gastos derrochadores de 1,7 billones de dólares que nos enviaron en la víspera de Año Nuevo. … Él no es John Boehner”, dijo Mast.

James consideró una pequeña victoria que la mayoría pudiera prevalecer el miércoles en la votación por lista (216-214) para recesar los trabajos. Al proponer al líder Jeffries como candidato a speaker, el número tres de la minoría, Peter Aguilar (California), dijo que no puede ser una victoria dejar de cumplir con las tareas legislativas para el pueblo estadounidense.

Dan Bishop (Carolina del Norte) y Andy Biggs (Arizona) han presentado hoy la candidatura de Donalds. Al Bishop indicar que tienen la oportunidad de elegir al primer speaker negro, los demócratas - para destacar a Jeffries, quien también es negro-, se levantaron a aplaudir. Biggs sostuvo que los republicanos tendrán la última carcajada, pues volverán a estar unidos.

Previo a las concesiones que McCarthy hizo en las últimas horas, el líder republicano había abierto la puerta a ampliar las oportunidades de presentar enmiendas en el hemiciclo a proyectos de ley, requerir presentar una medida 72 horas antes de poder ser llevada a votación y establecer un período de cinco días antes de programar una votación bajo suspensión de las reglas, entre otras cosas.

PUBLICIDAD

Más allá de las reglas, está la búsqueda de poder del grupo de 20 conservadores rebeldes, algunos de los cuales no trabajan necesariamente de forma coordinada.

La republicana Marjorie Taylor Greene (Georgia) –quien apoya a McCarthy-, ha criticado que en búsqueda de un acuerdo sus colegas opuestos al líder cameral pueden estar buscando asegurar presidencias de subcomisiones. Y dijo que en esas conversaciones la han dejado fuera.

El Freedom Caucus está dividido en este debate, pues 20 se oponen a McCarthy y otros 22 lo respaldan.

Republicanos han reconocido que esta crisis es también un asunto personal de rechazo a McCarthy, a quien algunos en su caucus consideran que no es suficiente conservador y otros le pueden criticar sus cambios de posición, como cuando denunció al entonces presidente Donald Trump por incitar a la insurrección del 6 de enero de 2021 en contra del Congreso, para luego ir a abrazarlo en Mar A Lago, la residencia del exmandatario.

Por ejemplo, ha sido evidente que algunos republicanos no aceptarán de ninguna forma a McCarthy como presidente, como dejan claro Laura Boebert (Colorado) y Gaetz.