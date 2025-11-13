La Cámara baja refirió a la firma de Trump la legislación que permitirá reabrir el gobierno y asigna los fondos del PAN

La Cámara de Representantes refirió esta noche (222-209) a la firma del presidente Donald Trump el paquete legislativo que permitirá reabrir tan pronto como el jueves el gobierno federal y, en el caso de Puerto Rico, asignar por todo el año fiscal unos $2,979 millones para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

La legislación, que terminará con el cierre parcial gubernamental más largo de la historia, que cumplió este miércoles 43 días, será convertida en ley por el presidente Trump esta misma noche, alrededor de las 10:45 p.m..

La medida asigna un presupuesto federal hasta el 30 de enero y completa el financiamiento de algunas oficinas por todo el año fiscal, pero dejó fuera - justo cuando ocurre un aumento en las primas de los planes médicos-, el reclamo principal de los demócratas: extender los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare, que expiran el mes próximo y benefician a 24 millones de personas.

Seis demócratas - Jared Golden (Maine), Adam Gray (California), Marie Gluesenkamp Pérez (Washington), Donald Davis (Carolina del Norte), Tom Suozzi (Nueva York) y Henry Cuellar (Texas)-, votaron a favor de la medida. Mientras, dos republicanos, Thomas Massie (Kentucky) y Gregory Steube (Florida), la rechazaron.

“Esta lucha no ha terminado”, dijo el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York), quien presentó legislación que extendería por tres años los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare.

La propuesta demócrata había sido derrotada la noche anterior en el Comité de Reglas, por lo que Jeffries comenzó a recoger firmas para un proyecto que pueda ir por descargue al pleno cameral.

Para el líder Jeffries, cerca de dos decenas de republicanos de la Cámara baja que se han expresado a favor de los subsidios, van a tener el reto “de ver si sus palabras tienen significados”.

Jeffries afirmó que el electorado estadounidense ya está decidido a sacar a los republicanos de la mayoría cameral en las elecciones de noviembre de 2026 “y quitar al presidente Turmp de la presidencia de la Cámara de Representantes”, al afirmar que la mayoría legislativa ha cedido su poder al inquilino de la Casa Blanca.

Con 214 demócratas en la Cámara baja, Jeffries necesitará al menos cuatro republicanos para poder exigir una votación en el pleno cameral en los próximos días o semanas.

El gobierno federal ha estado parcialmente cerrado desde el 1 de octubre, lo que ha requerido de malabaes para financiar la asistencia alimentaria, como el PAN, limitado el funcionamiento de los aeropuertos debido a las ausencias de controladores aéreos y dejado sin cobrar sus salarios a cerca de 2.2 millones de empleados federales, hayan trabajado o estado suspendidos durante los pasados 43 días.

El speaker Mike Johnson (Luisiana) sostuvo que los demócratas “sabían que el cierre iba a causar daño, pero lo hicieron de todos modos”. “Han querido mostrar resistencia al presidente Trump, para complacer a su base de izquierda”, afirmó el presidente del Comité de Presupuesto, Jodey Arrington (Texas).

Tras la votación, Johnson evitó otra vez comprometerse con una votación en torno a los subsidios de Obamacare. Indicó que por el trámite regular de medidas quieren revisar los costos de Obamacare y proponer una solución.

La sesión del miércoles fue la primera de la Cámara baja desde el 19 de septiembre.

El Senado, con el respaldo de 52 republicanos y ocho miembros de caucus demócrata, había aprobado la legislación el lunes.

“Aunque hubiera preferido que el Congreso aprobara un mejor acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno, esta reapertura representa un alivio para miles de familias puertorriqueñas que reciben servicios como el PAN y el WIC, o que trabajan en el gobierno federal y llevan semanas sin cobrar”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien hace caucus con los demócratas.

La legislación asigna por todo el año fiscal 2026 los presupuestos para los departamentos de Agricultura y Asuntos del Veterano, al igual que para el funcionamiento del Congreso y sus oficinas anexas. También, se aprobó por todo el año fiscal el presupuesto para la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Tanto el PAN como la Asistencia Alimentaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, en inglés), unos $170 millones, quedarán financiados en Puerto Rico hasta el 30 de septiembre.

La medida extiende además hasta el 30 de septiembre de 2026 los apartados que faltaban de la ley agrícola, que reglamente la asistencia alimentaria y en cuya reautorización, que suele ser de cinco años, el gobierno de Puerto Rico aún buscará incluir un proceso de transición del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La legislación garantiza el pago retroactivo a los cerca de 2.2 millones de empleados civiles que han estado sin cobrar sus salarios desde que comenzó el cierre parcial del gobierno federal el pasado 1 de octubre, una vez el Congreso no se puso de acuerdo en torno a una medida que extenderá el presupuesto del pasado año fiscal.

También, revierte los despidos de más de 4,000 empleados que Trump ordenó con el objetivo de impactar “programas demócratas”.

Pero, ha dejado mal sabor entre muchos congresistas y activistas liberales la exclusión de lenguaje que extendiera, al menos por un año, los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare.

En el Senado, la única promesa del líder de la mayoría republicana, John Thune (Dakota del Sur), ha sido facilitar una votación a más tardar la segunda semana de diciembre sobre una legislación que permita extender los subsidios de Obamacare. En la Cámara baja, el speaker Mike Johnson no ha hecho ese compromiso.

Críticas bipartidistas

En lo que parece haber consenso es en cuestionar un lenguaje del proyecto de ley que permitiría a senadores, en este caso republicanos, demandar al gobierno federal por el acceso no autorizado a sus registros telefónicos como parte de la investigación del ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.

La legislación permite a los senadores perjudicados recibir una compensación de al menos $500,000.

Los demócratas presentaron una enmienda para remover ese lenguaje, que en teoría pudiera beneficiar a los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur), Bill Hagerty (Tenesí), Josh Hawley (Misuri), Dan Sullivan (Alaska), Tommy Tuberville (Alabama), Ron Johnson (Wisconsin), Cynthia Lummis (Wyoming) y Marsha Blackburn (Tennesí).

Graham dijo que reclamará más de $1 millón.

La mayoría de los republicanos del Comité de Reglas también se opuso al lenguaje, pero el speaker Johnson afirmó que promoverán legislación independiente para eliminar esa potencial compensación que acaban de autorizar, por vía del lenguaje redactado en el Senado.

El republicano Morgan Griffith (Virginia) dijo que no aceptaba enmendar el proyecto de presupuesto para tachar esa potencial compensación debido a que no quería retrasar la reapertura del gobierno.

Para la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), el lenguaje representa “hurtarle a los estadounidenses”.

“Al incluir esta cláusula perjudicial en el proyecto de ley (para financiar) la Rama Legislativa, la mayoría del Senado ha sentado un precedente peligroso y ha creado obstáculos adicionales para el diálogo entre los distintos partidos en relación con los proyectos de ley de financiación restantes para 2026″, indicó la líder de la minoría en el Comité de Asignaciones, Rosa DeLauro (Connecticut).