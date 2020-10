Washington D.C.- Donald Trump -según las encuestas- tiene una cuesta empinada para ser reelecto en dos semanas.

Todas las proyecciones colocan al exvicepresidente Joe Biden, candidato presidencial demócrata, como gran favorito.

A los demócratas les entusiasma particularmente la ventaja que Biden obtiene en las encuestas sobre la intención de voto en tres estados que el presidente Trump ganó en 2016 y resultaron decisivos: Pensilvania (4.4%); Wisconsin (6.1%); y Michigan (7.2%).

Si Biden gana todos los estados en que Hillary Clinton triunfó en 2016 -Pensilvania (20), Michigan (16) y Wisconsin (10), que suman 46 de los 538 votos del colegio electoral que terminaron decidiendo la elección de 2016 en favor de Trump-, le darían la Casa Blanca el 3 de noviembre.

Pero, Biden tiene también oportunidades de triunfo en Florida -el estado péndulo más importante, con 29 votos del colegio electoral-, Ohio (18), Carolina del Norte (15), Arizona (11) y Iowa (6), entre otras contiendas decisivas.

La encuesta Hill/Harris -la más reciente- colocó a Biden y Trump en un empate en Florida, ambos con 48% de respaldo, tras entrevistas hechas entre el 12 y 15 de octubre.

El análisis de Real Clear Politics, que hace un promedio de las encuestas recientes, ubica a Biden con por lo menos 216 votos del colegio electoral en sus manos, frente a 125 de Trump, al distribuir los estados que considera seguros para cada uno. Pero, si Biden lograra prevalecer en los estados en los que tiene una ventaja, por más leve que sea, arrasaría el 3 de noviembre, con 357 de los 538 votos del colegio electoral.

“Necesitamos un cambio y el cambio viene”, indicó el lunes la senadora Kamala Harris, candidata demócrata a la vicepresidencia, en un evento de campaña en Orlando, en el primer día de voto adelantado presencial en Florida, donde los electores boricuas pueden decidir la elección.

Los demócratas, sin embargo, rehúsan esta vez creer que tienen la elección en sus manos, tras el fracaso de 2016, cuando las encuestas también tuvieron al frente a la exsecretaria de Estado Clinton.

Aunque no es el voto que decide la elección, Biden está más fuerte a nivel nacional que lo que estuvo Clinton.

Real Clear Politics calcula que Biden tiene una ventaja de 8.9% en el voto popular, según su promedio de encuestas. La publicación FiveThirtyEight, por su parte, otorga a Biden una ventaja de 10.8% (52.5% a 41.7%). Hace un mes, Biden tenía una ventaja de 7%.

En 2016, Clinton superó a Trump a nivel nacional, con 2.1% de ventaja, pero perdió la elección.

John Anzalone, un encuestador de la campaña de Biden, sostuvo que éste no tiene los negativos con los que carga Trump. “En 2016, los negativos de Trump y Hillary eran esencialmente idénticos”, dijo.

Mientras, los republicanos apuestan a que las encuestas volverán a equivocarse en los estados claves.

“Los principales medios de comunicación han pasado los últimos cuatro años tratando de destruir y derrotar al presidente Trump, entonces, ¿por qué alguien pondría fe en las encuestas pagadas por estas mismas organizaciones?”, indicó Tim Murtaugh, director de Comunicaciones de la campaña de Trump, en declaraciones a The Washington Post.

Entre los republicanos, existe el temor de que el rechazo a Trump salpique a los candidatos al Senado, donde tienen una frágil mayoría de 53 a 47. Los expertos y las encuestas prevén que los demócratas ganarán escaños, aunque las proyecciones varían de uno a siete.

Los republicanos no solo tienen que lidiar con las bajas notas que los electores dan a Trump, sino que defienden 23 de los 35 escaños del Senado que estarán en disputa, una cámara que renueva un tercio de sus puestos cada dos años.

“Veo la posibilidad de que haya un ‘baño de sangre’ en el Senado, y por eso es que nunca he estado en en el tren de Trump”, dijo el senador republicano Ben Sasse (Nebraska), en una conversación con electores en la que criticó que el presidente de Estados Unidos “bese el trasero de dictadores” y “coquetee con supremacistas blancos”.

Los demócratas perciben un marcado interés de los afroamericanos en salir a votar, después de haber experimentado una baja en 2016 en comparación con las elecciones de 2008 y 2012 en las que fue electo el primer presidente negro, Barack Obama.

En busca de movilizar ese electorado el expresidente Obama estará mañana en Filadelfia, Pensilvania.

Para los demócratas no ha habido un elector más comprometido con su partido. The Rope Center for Public Opinion Research ha indicado que desde el año 2000, los demócratas han capturado el 91% del voto afroamericano