El legendario éxito de Daddy Yankee, “Gasolina”, que le abrió las puertas al mercado internacional a la música de reguetón, ha sido exaltado al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Junto a “Gasolina”, la Biblioteca del Congreso ha integrado a su Registro Nacional otras 24 grabaciones, entre ellas “Flashdance…What a Feeling” (1983), interpretada por Irene Cara, fallecida en noviembre pasado y de padre puertorriqueño.

“Gasolina” es la primera grabación de reguetón que forma parte del Registro Nacional estadounidense, informó la Biblioteca del Congreso.

Al conocer el reconocimiento que recibía su éxito “Gasolina”, Daddy Yankee manifestó que “cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas, todo lo que sueñas puede ser posible”.

“Miro con ilusión ese momento en el estudio grabando ‘Gasolina’ y que ahora casi 20 años después haya sido incluida en la Biblioteca del Congreso es un orgullo inexplicable para mí”, agregó el artista.

La canción, que es parte del álbum “Barrio Fino”, debutó en el número uno de la Lista de Principales Álbumes Latinos. Con “Gasolina”, Daddy Yankee fue el primer reguetonero candidato a un Latin Grammy en la categoría de Grabación del Año en 2005.

Daddy Yankee ha indicado que se retira de la música. Pero antes de poner fin a su carrera musical, dijo que ofrecerá conciertos este año en Puerto Rico.

“El cierre va en mi casa”, indicó el artista, cuando tuvo que posponer los conciertos que tenía programados para enero pasado.

Las canciones que forman parte de la clase 2023 incluyen, a su vez, otras composiciones que se han convertido en leyendas, como “Imagine”, de John Lennon y Yoko Ono (1971); “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin (1971); “Like a Virgin”, de Madonna (1984); “All I Want for Christmas is You”, de Mariah Carey (1994); y “All Hail the Queen”, de Queen Latifah.

También han sido seleccionadas como tesoros musicales “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver (1971); “Margaritaville”, cantada por Jimmy Buffett (1977); y “Sweet Dreams (Are Made of This)”, interpretada por Eurythmics (1983).

De las 25 grabaciones, la más antigua es “The Very First Mariachi Recordings”, de 1908 y 1909, hecha en Ciudad de México por cuatro músicos del estado mexicano de Jalisco como un obsequio para el presidente de ese país norteamericano.

Según la Biblioteca del Congreso, académicos y archivistas de sonido reeditaron el álbum en 1998.

Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso, informó que recibieron más de 1,100 nominaciones para este año.

“La Biblioteca Nacional se enorgullece de ayudar a garantizar que estas grabaciones se conserven para las generaciones venideras, y damos la bienvenida a la opinión del público sobre qué canciones, discursos, podcasts o sonidos grabados deberíamos preservar a continuación”, indicó Hayden.

La clase 2023 del Registro Nacional de Grabaciones incluye los primeros sonidos de un videojuego, el tema de Super Mario Bros compuesto por el japonés Koji Kondo. En estos momentos, se exhibe en los cines la película “The Super Mario Bros. Movie”.

Por medio de una ley de 2000, la persona que ocupa el puesto de Bibliotecario del Congreso, con la asesoría de la Junta Nacional de Preservación de Grabaciones, selecciona 25 títulos cada año que son “cultural, histórica o estéticamente significativos” y se presentaron públicamente al menos hace 10 años.

Con las 25 grabaciones de la clase 2023, el Registro Nacional tiene 625. Pero la Biblioteca tiene una colección de casi 4 millones de grabaciones.

El año pasado, el éxito del astro boricua Ricky Martin, “Livin’ la Vida Loca”, compuesta por Draco Rosa, fue incluida en esta prestigiosa lista de grabaciones.

Previamente fueron incluidas, de los artistas boricuas, el álbum “Azúcar Pa’ Ti”, de Eddie Palmieri (1965); “Lamento Borincano”, de Rafael Hernández, interpretada por Canario (Manuel Jiménez) y su grupo; y el álbum “Dance Mania”, de Tito Puente (1958).

Hay otras grabaciones vinculadas a Puerto Rico como el álbum “Live at Yankee Stadium”, de la Fania All Stars (1975); y el elenco original de la obra musical “West Side Story” (1957), que incluyó a Chita Rivera.