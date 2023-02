Washington D.C. – La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos consiguió hoy aprobar (218-211) una resolución que ordena la exclusión de la demócrata Ilhan Omar (Minnesota) del Comité de Asuntos Exteriores, por expresiones antisemistas pasadas de las que se había disculpado en la anterior sesión del Congreso.

En votación partidista, los republicanos cumplieron así una semana en la que – como habían prometido-, el speaker Kevin McCarthy excluyó además del Comité de Inteligencia a su pasado presidente Adam Schiff y al también demócrata Eric Swalwell, quienes como el nuevo presidente cameral representan distritos de California.

Cuando ya era congresista, Omar - nacida en Somalia y de religión musulmana-, fue criticada en 2019 por decir que ciertos grupos judíos solo se preocupan “por los benjamines”, en referencia al dinero.

“Las palabras importan. La retórica importa…La congresista debe rendir cuentas por sus palabras y sus acciones”, indicó el republicano Mike Lawler (Nueva York).

Todos los republicanos presentes votaron a favor de la resolución, con excepción de David Joyce (Ohio), quien como presidente del Comité de Ética considera que – aunque rechaza las expresiones de Omar-, estos procesos de exclusión de comisiones legislativas deben comenzar con una querella ética.

Aunque un puñado de republicanos tenía dudas de si debía sacarse a Omar del Comité de Asuntos Exteriores, McCarthy los convenció poco a poco de votar a favor. “No digo que no pueda estar en comités, pero me preocupa que esté en el Comité de Asuntos Exteriores”, sostuvo McCarthy.

La también republicana Nancy Mace (Carolina del Sur), quien había dicho que se oponía a la exclusión de Omar del Comité de Asuntos Exteriores, votó a favor luego de que el speaker McCarthy se comprometió a que cualquier otro proceso será llevado primero ante el Comité de Ética.

“Mi crítica a nuestra política exterior, a la política israelí hacia los palestinos o a la de cualquier nación extranjera no cambiará. Como persona que sufrió los horrores de la guerra y la persecución, mi defensa siempre será para los que sufren a causa de las acciones de los gobiernos”, señaló Omar, primera mujer natural de Somalia o un país africano en ser electa al Congreso, tras la votación.

Los 211 votos en contra de la resolución fueron de los demócratas, incluso de legisladores de origen judío que salieron en defensa de Omar y denunciaron un doble estándar, pues sostienen que el liderato republicano no ha hecho lo mismo con congresistas de su partido que han emitido comentarios antisemitas o se han asociado con los que niegan el holocausto.

Por ejemplo, recordaron que la congresista republicana Marjorie Taylor Greene (Georgia) dijo en 2018 que los incendios forestales pudieron beneficiar a una firma bancaria internacional con un nombre judío y haber sido causados por “rayos láser”, pero se le asignó a dos importantes comités, el de Investigaciones, y el de Seguridad Interna.

Mientras, al también republicano Paul Gosar (Arizona), quien en un dibujo animado creado por su oficina apareció dando muerte a la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), se le dio la presidencia del subcomité de Investigaciones de la Comisión de Recursos Naturales.

Greene y Taylor fueron expulsados de sus comités por los demócratas en la pasada sesión del Congreso. Y ahora, los republicanos responden expulsando de comisiones a tres demócratas.

“Seguiré denunciando, porque la representación importa… No vine al Congreso a estar en silencio. Mi voz no va a ser disminuida si no estoy en un comité por una sesión”, sostuvo Omar.

Para la congresista demócrata puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), hay un claro intento de buscar acallar a una mujer de un grupo minoritario.

“Un miembro de la bancada republicana amenazó mi vida y la bancada republicana lo recompensó con una de las asignaciones de comité más prestigiosas de este Congreso…Esto se trata de tener como objetivo a una mujer de color”, dijo Ocasio Cortez.