Washington D.C. – El senador republicano Marco Rubio encabezó, al menos por tercera sesión consecutiva, la presentación de un proyecto de ley que propone tomar en cuenta a los estudiantes que se mudan de Puerto Rico a Estados Unidos para determinar la fórmula que asigna fondos federales para la enseñanza del inglés.

Rubio, electo por Florida, subrayó hoy que el Departamento de Educación federal utiliza en estos momentos una “fórmula defectuosa” que no incluye a los puertorriqueños en el Programa para la Adquisición del Idioma Inglés, del que se benefician los que no dominan el inglés, incluidos los inmigrantes, por lo que no permite a los estados recibir los fondos necesarios.

El senador republicano dijo que hacer cambios en la fórmula que define las asignaciones ayudará particularmente a Florida, donde residen cerca de 1.2 millones de puertorriqueños.

“Los estudiantes que vienen desde Puerto Rico merecen una instrucción de alta calidad para aprender inglés. Me enorgullece el volver a presentar este proyecto de ley bipartidista que permitirá que los estudiantes puertorriqueños que se muden al continente puedan ser contados en la asignación anual de subvenciones que los estados reciben bajo el programa y aumenten los fondos para Florida”, indicó Rubio, al anunciar la medida.

PUBLICIDAD

Como en la pasada sesión del Congreso, el proyecto de ley es coauspiciado por el republicano Rick Scott (Florida), y los demócratas Richard Blumenthal y Chris Murphy, electos por Connecticut.

Scott, quien aspira a la reelección en los comicios legislativos de 2024, sostuvo que se trata de “una iniciativa que comencé cuando era gobernador”, en busca de promover “que nuestras escuelas cuenten con los recursos federales necesarios para ayudar a los estudiantes que aprenden inglés a tener éxito y vivir sus sueños.”

Por ser un territorio estadounidense, a los puertorriqueños no se les ha incluido en una fórmula que busca conocer los estudiantes que emigran de un país de habla hispana. Pero, contrario a Estados Unidos, la enseñanza en las escuelas públicas de Puerto Rico se hace en español, el idioma común de la isla.

El proyecto enmendaría la ley de educación elemental y secundaria de 1965, para que los niños que se mudan de Puerto Rico a un estado de Estados Unidos sean contabilizados al decidir las asignaciones que se requieren para enseñar inglés a niños que no dominan el idioma común de Estados Unidos.

Previamente, el senador Murphy indicó que, “como hijo de un maestro que enseñaba inglés, sé lo importante que es financiar adecuadamente estos programas en nuestras escuelas”.