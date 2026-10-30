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Mejoran las posibilidades de Darren Soto, según el Informe Cook

Todavía proyecta al republicano Dan Green como favorito, pero con menos ventaja

30 de octubre de 2026 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El congresista Darren Soto representa el distrito 9 de Florida desde enero de 2017. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Informe Cook – uno de los centros de análisis político más prestigiosos-, cambió su predicción sobre el escaño del congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida), de “probablemente republicano” a “inclinado” al candidato de ese partido, Dan Green.

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El cambio en la proyección se produce en momentos en que el informe Cook proyecta que los demócratas – en momentos en que los republicanos dominan la Cámara baja 220-215-, ganarán entre 12 y 25 escaños adicionales en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El más reciente análisis del informe Cook proyecta que los demócratas son favoritos en 222 contiendas y los republicanos en 195, mientras advierte que hay 18 que siguen cerradas.

“El impulso está de nuestro lado. Darren ha superado las expectativas en el pasado y lo volverá a hacer en esta contienda. Darren defiende y lucha por lo que la gente quiere: una vida más asequible con oportunidades de éxito para todos. Dan Green no es el candidato adecuado para el noveno distrito de Florida y los votantes lo saben”, indicó Emmett Shell, jefe de campaña del congresista Soto.

El congresista Soto, quien lleva 10 años en la Cámara baja, ha insistido en que esta será una elección cerrada, pese a que el gobierno republicano de Florida reordenó los distritos y colocó el suyo, con base en Kissimmee (Florida), con casi 18% de ventaja para los republicanos.

La campaña de Soto ha divulgado dos encuestas internas que le colocan empate con Green, un exmilitar. Y ha advertido que en 2024 obtuvo 9.5% m;as votos que la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris.

Soto ha representado el distrito 9 desde enero de 2017.

Tags
Puerto RicoDarren SotoFloridaEleccionesElecciones de Estados UnidosElecciones de medio término
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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