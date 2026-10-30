Mejoran las posibilidades de Darren Soto, según el Informe Cook

Washington D.C. - El Informe Cook – uno de los centros de análisis político más prestigiosos-, cambió su predicción sobre el escaño del congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida), de “probablemente republicano” a “inclinado” al candidato de ese partido, Dan Green.

El cambio en la proyección se produce en momentos en que el informe Cook proyecta que los demócratas – en momentos en que los republicanos dominan la Cámara baja 220-215-, ganarán entre 12 y 25 escaños adicionales en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El más reciente análisis del informe Cook proyecta que los demócratas son favoritos en 222 contiendas y los republicanos en 195, mientras advierte que hay 18 que siguen cerradas.

“El impulso está de nuestro lado. Darren ha superado las expectativas en el pasado y lo volverá a hacer en esta contienda. Darren defiende y lucha por lo que la gente quiere: una vida más asequible con oportunidades de éxito para todos. Dan Green no es el candidato adecuado para el noveno distrito de Florida y los votantes lo saben”, indicó Emmett Shell, jefe de campaña del congresista Soto.

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El congresista Soto, quien lleva 10 años en la Cámara baja, ha insistido en que esta será una elección cerrada, pese a que el gobierno republicano de Florida reordenó los distritos y colocó el suyo, con base en Kissimmee (Florida), con casi 18% de ventaja para los republicanos.

La campaña de Soto ha divulgado dos encuestas internas que le colocan empate con Green, un exmilitar. Y ha advertido que en 2024 obtuvo 9.5% m;as votos que la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris.