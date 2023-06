Washington D.C.– El gobernador Pedro Pierluisi participará esta semana de los esfuerzos de cabildeo de una delegación de estadistas en favor del proyecto de status 2757, una gestión que ha sido coordinada por el exgobernador Ricardo Rosselló.

Pierluisi tiene previsto llegar el martes a la capital estadounidense y encabezar una conferencia de prensa el miércoles.

La “tercera” toma de acción del Congreso reunirá a estadistas de Puerto Rico y varios estados en apoyo al proyecto que propone vincular al gobierno federal con un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

La legislación es similar al 8393 que, bajo mayoría demócrata y a una semana del cierre de sesión, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado 15 de diciembre.

En esta ocasión, no se prevé que el 2757 pueda avanzar, pues no tiene el respaldo del liderato de la mayoría republicana y se enfrenta a la realidad de que el tema no ha estado en la agenda del Senado.

PUBLICIDAD

Rosselló –quien renunció a La Fortaleza hace cuatro años en medio de protestas multitudinarias por actos de corrupción en su administración y un chat en el que junto a asesores se burlaba de amplios sectores de la Isla-, es uno de seis delegados electos en junio de 2021 para cabildear en el Congreso a favor de la estadidad.

El grupo que cabildea esta semana a favor del 2757 se denomina “la delegación extendida”, en referencia al grupo de delegados electos por la estadidad.

Tras no poder avanzar el proyecto pro estadidad de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha dado su apoyo a esta medida, de la autoría del demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

El proyecto 2757, que como el 8393 excluye el actual status territorial o colonial como alternativa, tiene el respaldo de 60 demócratas y seis republicanos, incluida la comisionada González.