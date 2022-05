Dos exgobernadores, un expresidente del Senado, jueces jubilados y constitucionalistas puertorriqueños solicitaron al Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogue la doctrina racista de los Casos Insulares, por medio de la cual creó el concepto de territorios no incorporados, como Puerto Rico.

Los exgobernadores Pedro Rosselló González y Aníbal Acevedo Vilá; el expresidente del Senado Eduardo Bhatia Gautier; la ex jueza del Tribunal Supremo Liana Fiol Matta; los ex jueces federales José Antonio Fusté y Héctor Manuel Laffitte; y los constitucionalistas Cristina Ponsa Kraus y Rafael Cox Alomar son parte de ocho recursos de amigos de la corte que fueron presentados ante el máximo foro judicial estadounidense como parte del caso Fitisemanu versus Estados Unidos, por medio del cual nacionales de Samoa residentes en Estados Unidos reclaman la ciudadanía estadounidense para los nacidos en ese territorio.

John Fitisemanu y otros dos samoanos han reclamado al Tribunal Supremo de Estados Unidos, a través de un certiorari, ser considerados ciudadanos de Estados Unidos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidenses, con las mismas protecciones de los que nacen en los estados. Han pedido que se revise una decisión del Décimo Circuito de Apelaciones federales.

Los nacidos en Samoa americana son ‘nacionales’ de Estados Unidos, pero no ciudadanos estadounidenses.

Los recursos judiciales toman nota de que los jueces Neil Gorsuch y Sonia Sotomayor, puertorriqueña, abogaron por la derogación de los Casos Insulares en sus opiniones sobre el caso Vaello Madero, en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó que es constitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

“La revisión de esta corte es necesaria para aclarar que el estado de ciudadanía estadounidense de las personas nacidas en Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y EE. UU. Islas Vírgenes es un asunto de derecho constitucional, sin gracia legislativa”, indicaron los funcionarios electos de los territorios que sometieron un recurso como amigos de la corte, incluidos Rosselló González, Acevedo Vilá y Bhatia Gautier.

Los funcionarios electos incluyen a los delegados de Guam, Michael San Nicolas, e Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett.

El Décimo Circuito de Apelaciones revocó en 2021 la decisión de un juez de distrito de Utah que le había dado la razón al grupo que encabeza Fitisemanu.

“El Congreso siempre ha ejercido plena autoridad sobre el status de ciudadanía de los territorios no incorporados, una práctica que en sí se remonta a la administración territorial en el siglo XIX”, indicó el foro de apelaciones.

Por medio de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo decidió a principios del siglo pasado que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, que no está encaminado a ser un estado de la Unión y en el que no aplican todos los derechos de la Constitución estadounidense.

Pero, además la jurisprudencia incluye expresiones de jueces que describen a los residentes de los territorios como personas “salvajes” y de “razas extranjeras”. La jurisprudencia buscó explicar el poder que le otorga la Constitución de Estados Unidos al Congreso sobre los territorios.