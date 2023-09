Washington D. C. – El gobernador Pedro Pierluisi reconoció que, en esta sesión del Congreso, no hay ambiente para aprobar un proyecto de ley que regule un plebiscito federal de status en Puerto Rico.

Pero, aún espera que la mayoría del Senado se entusiasme con el debate y siente las bases para impulsar una medida en el próximo Congreso, si los demócratas controlan el legislativo federal después de las elecciones de 2024.

“Yo admito que, por ejemplo, en la Cámara, el proyecto 2757 se ve en los ojos de los republicanos como un proyecto demócrata y no hay mayor interés de moverlo en las filas republicanas, en el liderato republicano… Por eso, me he enfocado en el Senado”, dijo Pierluisi en entrevista con El Nuevo Día.

La legislación 2757 tiene 82 coauspiciadores, pero solo seis son republicanos, incluida la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Después de los demócratas lograr la aprobación en el pleno de la Cámara de Representantes de un proyecto similar al 2757 –el 8393, que fue ratificado al final de la sesión 117 en diciembre de 2022–, Pierluisi piensa que, si el Senado le diera “seria consideración” a una legislación parecida, los proponentes de un plebiscito federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia estarían “muy bien posicionados a partir del 2025 para resolver esto”.

Hace unos meses, el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, Raúl Grijalva (Arizona), también había advertido que las esperanzas de retomar el debate de status a profundidad descansan en que los demócratas recuperen el control de ese cuerpo legislativo.

En busca de que se presente un proyecto de ley como el 2757 en el Senado y se celebren vistas públicas, Pierluisi tuvo reuniones anteayer, jueves, con cuatro senadores demócratas –Ed Markey (Massachusetts), Tom Carper (Delaware), Alex Padilla (California) y Jack Reed (Rhode Island)– para dialogar sobre el status y los reclamos que hacen autoridades de la isla para que Puerto Rico tenga acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que se ha reunido, en total, con 22 senadores demócratas este semestre.

Todavía espera que el senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) se anime a presentar la medida.

En julio, Menéndez dijo que evalúa la petición que le hizo Pierluisi, pero advirtió que, más allá de la oposición del presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), a vincularse con un debate que incluye la estadidad, hay una objeción general en el Senado a enfrentarse a un debate que muchos ven “como un problema”.

Desde hace una década, no hay ni siquiera una audiencia pública sobre el status político de Puerto Rico en el Senado estadounidense.

Manchin, por su parte, ha insistido en que cualquier propuesta de estadidad debe ir primero a un referéndum nacional en Estados Unidos.

Pierluisi contempla que Manchin autorice a la demócrata Catherine Cortez Masto (Nuevo México) –quien, como presidenta del subcomité de Tierras Públicas, Bosques y Minería, tiene jurisdicción sobre asuntos territoriales– a celebrar una audiencia en torno al status de Puerto Rico, si se presenta un proyecto de ley.

Aunque hasta el verano de 2022 promovían un referéndum federal estadidad sí o no, Pierluisi afirmó que “la estrategia a seguir” es un plebiscito entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

“Tienes que maniobrar para lograr la meta”, dijo, en momentos en que ha avanzado entre los demócratas el reconocimiento de que Puerto Rico no ha ejercido su derecho a la libre determinación.

En ese sentido, criticó las cartas enviadas por el presidente del Senado, José Luis Dalmau –pasado presidente del Partido Popular Democrático (PPD)– a líderes del Congreso para que se incluya una versión del Estado Libre Asociado (ELA) en cualquier plebiscito federal.

“¿Cómo vas a incluir el problema cuando estás tratando de resolverlo? No hace sentido. El problema no puede ser una opción… Si vamos a ser parte de Estados Unidos, que nos traten igual como ciudadanos americanos, si no pues, entonces, las otras opciones son la soberanía, ya sea en asociación o en total independencia”, argumentó el gobernador, al afirmar que “basta ya de este suplicio de estar pidiendo igualdad constantemente”.

Pierluisi ha indicado que, en 2024, considerará si debe convocarse a un plebiscito criollo en Puerto Rico y que una opción es utilizar la ley 165 de 2020 –que le permite decidir las alternativas de status y la fecha– para impulsar una consulta como la que propone el 2757.