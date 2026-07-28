Populares demócratas critican a Socialistas Democráticos por favorecer la independencia para Puerto Rico

Washington D.C. - Populares que se vinculan con el Partido Demócrata de Estados Unidos criticaron este martes el respaldo que la organización Socialistas Democráticos ha dado a la independencia de Puerto Rico.

“Respetamos todas las opiniones de los electores puertorriqueños, sean estadolibristas, estadistas, independentistas o los que creen en la libre asociación con Estados Unidos. No obstante, lo justo y lo democrático es que todas las opciones estén en la papeleta de cualquier proceso de status”, indicó la senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático (PPD).

Álvarez Conde destacó la legislación del presidente del PPD y comisionado de Puerto Rico residente en Washington, Pablo José Hernández, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre el status territorial vigente, la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

La organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, en inglés) afirmó el pasado fin de semana –con ocasión del 128 aniversario de la invasión estadounidense de Puerto Rico– su respaldo a la libre determinación e independencia del archipiélago boricua.

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Ese mismo fin de semana, la candidata demócrata al Congreso por el distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier, quien es parte de DSA, se expresó a favor de la independencia y un proceso inclusivo de libre determinación para Puerto Rico.

“Defendemos firmemente el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia. Estados Unidos debe ceder el control mediante una transición ordenada que fomente una nación económicamente resiliente y soberana”, indicó la organización, de la cual forma parte también el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Por su parte, el abogado Armando Valdés Prieto, quien en 2018 anunció una precandidatura a alcalde de San Juan que luego retiró, afirmó que, si los miembros de DSA “de verdad creen en la democracia, lo primero que estos demócratas deben reconocer es el derecho de los puertorriqueños a escoger entre diversas opciones de status”.

“Los estadistas e independentistas han hecho causa común para promover consultas que excluyen el status actual... Yo les sugeriría que escuchen al comisionado residente, quien legítimamente representa a más puertorriqueños que cualquier otra figura en la isla o en el continente”, sostuvo Valdés Prieto, al indicar que la independencia es la alternativa de status que tiene “menos apoyo” en Puerto Rico.

Bajo el proyecto de Hernández, si el Estado Libre Asociado (ELA) territorial gana el plebiscito, pudiera crearse una comisión estadounidense-puertorriqueña que examine la posibilidad de mejorar el status vigente.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde la década de 1990, y la Casa Blanca, en informes publicados este siglo, han coincidido en descartar la aspiración de un ELA mejorado.

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En el más reciente plebiscito criollo, que tuvo lugar en noviembre de 2024, la estadidad obtuvo el 58.6% de los votos, frente al 29.56% de la libre asociación y el 11.2% de la independencia.