Washington, D. C. – El congresista demócrata Adriano Espaillat y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, presentaron legislación para crear la Moneda Conmemorativa Roberto Clemente, en reconocimiento de los logros humanitarios de la leyenda puertorriqueña del béisbol.

“Roberto Clemente fue un jugador modelo, un defensor social, un luchador por los derechos civiles y una estrella entre sus pares. Como jugador, Clemente no tenía rival en el jardín derecho y ningún nombre en la historia inspira más respeto que el suyo en los círculos del béisbol latinoamericano”, indicó Espaillat, en un comunicado de prensa.

“Estoy orgulloso de presentar una pieza legislativa bipartidista para reconocer los esfuerzos humanitarios, el estrellato en el béisbol y el tremendo orgullo por la herencia latina de Roberto Clemente con la producción de una moneda conmemorativa en honor a su legado y el impacto que tuvo en toda la liga, durante el movimiento de derechos civiles y alrededor de la nación”, añadió el representante de Nueva York.

Por su parte, González Colón destacó el “inmenso orgullo” que Clemente representa para todos los puertorriqueños, en y fuera del archipiélago. “El legado de Clemente, como jugador modelo en las Grandes Ligas del Béisbol y defensor de los derechos civiles y las comunidades minoritarias, no tiene paralelo“, indicó la comisionada residente.

16 de septiembre de 2023, Pittsburgh, Clínica de baseball auspiciada por la Fundación Roberto Clemente para niños con la colaboración de varias entidades entre ellas The Ghost Players y Asociación de Exjugadores de Baseball de Grandes Ligas. En la foto Roberto Clemente Jr. junto a los niños. FOTO POR: Josian Bruno Gómez / GFR Media (Josian Bruno)

“Esta moneda conmemorativa es un testimonio de su legado perdurable, reconociendo no solo su destreza atlética sino también su compromiso inquebrantable de marcar una diferencia positiva en el mundo. Al reconocer a Clemente, pretendemos inspirar a las generaciones futuras a abrazar los valores de compasión y justicia que él ejemplificó a lo largo de su extraordinaria vida”, añadió González, quien es republicana.

Del mismo modo, el cofundador de la Fundación Roberto Clemente, Roberto Clemente, hijo señaló el profundo honor que representa esta distinción para la familia del pelotero quien falleció trágicamente en un accidente aéreo en diciembre 31 de 1972.

“Estamos profundamente conmovidos y agradecidos por la propuesta de inmortalizar a nuestro padre, Roberto Clemente, en una moneda conmemorativa de Estados Unidos. Es un profundo honor que refleja su legado perdurable y el impacto que tuvo en el mundo”, dijo Clemente, hijo.

Luis R. Clemente, también copresidente y cofundador de la Fundación Roberto Clemente agregó que “la propuesta de inmortalizar a nuestro padre en una moneda conmemorativa de los Estados Unidos es una fuente de inmenso orgullo para nuestra familia”.

“Sus contribuciones tanto al deporte del béisbol y sus esfuerzos humanitarios han dejado una huella permanente, y estamos agradecidos por el reconocimiento de su legado perdurable a través de este significativo homenaje”.

Hasta la fecha, la ley bipartidista de la Moneda Conmemorativa Roberto Clemente ha sido respaldada por 20 organizaciones, entre ellas se destacan FRIENDS of the National Museum of the American Latino; Fondo Educativo NALEO; la Cámara Nacional de Comercio de Puerto Rico; Amigos de Puerto Rico; Congreso de Latinos Unidos; Grupo 21; El Museo del Barrio; Youth Guidance BAM Chicago; Escuela Secundaria Roberto Clemente; DREAM; Major League Baseball Players Alumni Association; UCF-Puerto Rico Research Hub.

15 de septiembre de 2023, Pittsburgh, Eventos conmemorativos del Clemente Day en el PNC Park en el partido entre los Piratas de Pittsburgh y Yankees de Nueva York. En la foto David Bednar, nominado al Premio Roberto Clemente. FOTO POR: Josian Bruno Gómez / GFR Media (Josian Bruno)

El proyecto es repaldado, además, por la Escuela Intermedia Roberto Clemente; el Museo Clemente; Boys & Girls Clubs of Miami-Dade; The Clemente Course in the Humanities; PONY Baseball and Softball; Puerto Rico Pony Baseball and Softball League, Inc.; Clemente Course in the Humanities, Inc. y the Labor Council for Latin American Advancement.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, en inglés), asociación no partidista cuyo electorado incluye funcionarios latinos electos y designados de todo Estados Unidos, extendió una felicitación a ambos congresistas por la iniciativa.

“NALEO felicita al congresista Espaillat y a la congresista González Colón por su liderazgo al reconocer la vida ejemplar de Roberto Clemente y sus contribuciones al mundo del béisbol y los derechos civiles”, dijo E. Junior Maldonado, presidente de la organización.

“La Ley de la Moneda Conmemorativa Roberto Clemente es un tributo honorable a su legado duradero dentro de la comunidad latina y otras comunidades de color en todo Estados Unidos”, añadió.

En esta sesión, el congresista Espaillat - quien representa el antiguo barrio boricua de Harlem y una zona del Bronx-, presentó una resolución en la que exhorta al béisbol de las Grandes Ligas del Béisbol (MLB, en inglés) a instituir de manera permanente el Día de Roberto Clemente.