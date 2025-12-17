Senado terminó de aprobar autorización de $66.5 millones para escuela en Ramey y aumento salarial a militares

El Senado estadounidense terminó de aprobar este miércoles el proyecto de autorización de gastos de Defensa que asigna $66.5 millones para la escuela de la antigua base militar Ramey, en Aguadilla, que aún es utilizada por la Guardia Costera.

La medida, que recoge el acuerdo de un comité de conferencia de ambas cámaras del Congreso, fue ratificada con 77 votos a favor y 20 en contra.

Previamente, ambas cámaras habían aprobado sus propias versiones de la legislación, que tuvo que ser armonizada por medio de un comité de conferencia.

La Cámara de Representantes había dado su visto bueno, hace una semana, el acuerdo de conferencia. Solo faltaba el voto de este miércoles del Senado para que pudiera pasar a la firma del presidente Donald Trump, quien se propone convertirla en ley.

La medida autoriza también $14.5 millones para mejoras a talleres de ingeniería y mantenimiento de viviendas del Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas del Campamento Santiago, en Salinas.

La legislación eleva a $901,000 millones la autorización de gastos de Defensa del gobierno federal de cara al año fiscal vigente –presupuesto que incluye otras agencias de seguridad nacional y el desarrollo de armas nucleares–, un aumento de $8,000 millones en comparación con el anterior.

El proyecto permitirá aumentar en 3.8% el salario de los militares.

En momentos en que el Pentágono lleva a cabo ataques letales contra supuestos narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico, la medida permitirá hacer nuevos reclamos de información sobre esos operativos.

La ley de presupuesto aprobada en noviembre incluyó una asignación de $155 millones para la escuela en Ramey. La Cámara baja había autorizado esa misma cantidad para este año fiscal federal 2027, pero el acuerdo de conferencia ratificado este miércoles redujo la cifra a $66.5 millones.

Por años, la asignación para la escuela de Ramey y el centro de entrenamiento en el campamento Santiago ha dado vueltas por el Congreso, sin que se materialice la asignación.

Después de la Fuerza Aérea dejar sus operaciones en Ramey, una parte de lo que era su base es utilizada por la Guardia Costera y un centro de reserva del Ejército.

Como ha ocurrido con el aeropuerto de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, la pista del aeropuerto Rafael Hernández, que era parte de la base y ahora pertenece al gobierno de Puerto Rico, ha sido utilizada para los recientes actividades militares estadounidenses en el Caribe.