Un dominicano se declaró culpable en Boston por robarle la identidad a un boricua y obtener fondos del SNAP

Washington D. C. - Un hombre dominicano aceptó este viernes culpabilidad ante el juez federal para el distrito de Boston, Brian Murphy, por robarle la identidad a un puertorriqueño, con el propósito de utilizarla para obtener $24,128 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Erpawi Roque Collado, quien tiene permiso de residencia en Estados Unidos, se declaró culpable de robo de fondos públicos y de obtener fondos del SNAP de forma ilegal, entre diciembre de 2016 y mayo de 2025, informó la fiscalía federal.

El juez Murphy programó la sentencia para el 14 de enero de 2027. Los cargos fueron presentados en abril de 2026 por la fiscal federal adjunta Suzanne Sullivan Jacobus, de la Unidad de Delitos Graves.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Roque Collado se expone a una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de $250,000.