Un exasesor de Ronald Reagan dice que a Puerto Rico le tomaría 25 años alcanzar la estadidad

Washington D. C. - Howard Hills, quien fue parte del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Ronald Reagan, afirmó este martes que a Puerto Rico le puede tomar 25 años alcanzar la estadidad.

Pero, cuando el director ejecutivo de la organización Puerto Rico Statehood Council, George Laws García, advirtió que esperaban conseguirla antes, Hills suavizó sus expresiones y expresó esperanza de que el Congreso ofrezca a Puerto Rico, a corto plazo, la admisión como estado.

La conversación entre Hills – experto en los pactos de libre asociación con islas del Pacífico y quien ha asesorado a Groenlandia en torno a esa alternativa-, y Laws fue parte de las conferencias del lunes de la cumbre pro estadidad e igualdad convocada por la administración de la gobernadora Jenniffer González.

“La estadidad es la norma histórica, y soy optimista de que Puerto Rico la alcanzará en los próximos 25 años”, dijo Hills, autor del libro “Citizens without a state” (Ciudadanos sin estado).

Cuando Laws expresó que espera que eso ocurriera “mucho antes”, Hill suavizó su pronóstico y dijo que “hablaba en términos históricos”. “En términos políticos creo que el momento ha llegado”, resaltó Hills, al señalar que abriga esperanzas de que suceda “mucho antes de 25 años”.

Durante su presentación, Hills destacó la extraña situación en que el Tribunal Supremo estadounidense colocó a los territorios a partir de los Casos Insulares de principios del siglo pasado, por medio de los cuales se determinó que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, y no está encaminado a la estadidad.

Hills mantuvo que la Constitución estadounidense está hecha para que el gobierno dependa del consentimiento de los gobernadores. Pero, a Puerto Rico y los demás territorios no incorporados se les ha tratado diferente.

Al indicar que Supremo federal ha dejado claro que la solución al dilema político puertorriqueña descansa en el Congreso, Hills considera que Estados Unidos no puede esperar que Puerto Rico contribuya más a la nación estadounidense, “hasta que contribuya más con ustedes”.

Hills destacó la importancia estratégico-militar que considera tiene Puerto Rico, la que sostiene quedó reflejada en el uso del archipiélago puertorriqueño como una de las plataformas para la intervención militar en Venezuela y la extracción del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Creo que están en una posición privilegiada para impulsarlo ahora…Puerto Rico es un portaviones en el medio del Caribe”, agregó Hills, sin aludir a la fuerte oposición republicana, incluido el presidente Donald Trump, a la estadidad para Puerto Rico.

Hills consideró que Puerto Rico tiene solo tres opciones para terminar con el estatus territorial: la estadidad, la independencia y la libre asociación.

Pero, afirmó que bajo la libre asociación la adquisición de la ciudadanía estadounidense por nacimiento se acabaría.

“Redacté el Pacto de Libre Asociación para Palaos, las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia, y he participado en consultoría sobre la idea de la libre asociación para Groenlandia. Y lo que les digo es lo mismo que le digo a Groenlandia: si se opta por la libre asociación, no se requerirá la ciudadanía estadounidense; si se opta por la soberanía nacional, serán ‘no inmigrantes’. Podrían obtener una exención de visa, pero estarán aquí como ‘no inmigrantes”, sostuvo.