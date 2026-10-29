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Una jueza boricua nombrada por Barack Obama presidirá el caso de Nicolás Maduro

Analisa Torres fue asignada tras la muerte del juez Alvin Hellerstein

29 de octubre de 2026 - 6:57 PM

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Después de la intervención militar estadounidense contra el gobierno de Maduro, que tuvo lugar el 3 de enero, el expresidente de Venezuela y su esposa están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano del condado de Brooklyn, en Nueva York. (MIGUEL GUTIÉRREZ)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La jueza boricua Analisa Torres ha quedado a cargo del proceso judicial en contra del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, imputados de narcotráfico y tortura, tras la muerte del juez Alvin Hellerstein.

Nacida en Nueva York de padres puertorriqueños, Torres fue nombrada al Tribunal Federal del sur de la ciudad neoyorquina por el entonces presidente Barack Obama.

Después de la intervención militar estadounidense contra el gobierno de Maduro, que tuvo lugar el 3 de enero, el expresidente y su esposa están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano del condado de Brooklyn, en Nueva York.

La jueza Torres se dio a conocer, en 2023, por una decisión en torno a un caso en el que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) cuestionó el uso que le daba la empresa Ripple Labs a la criptomoneda XRP.

Según CNN, Torres denegó, el 7 de julio, la solicitud de Kalshi, una plataforma de mercado de predicciones, de una medida cautelar preliminar contra la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, “al considerar que las leyes de juego de Nueva York, tal como se aplican a los contratos de eventos deportivos de Kalshi, no están supeditadas a la Ley de Intercambio de Productos Básicos” y que no iba a prosperar en la litigación.

La jueza Torres, quien antes sirvió en el Tribunal Supremo de Nueva York -primera instancia en ese estado- proviene de una familia de jueces y legisladores estatales.

Tanto su padre, Frank Torres, como su abuelo, Felipe Torres, fueron jueces y representantes estatales demócratas. Frank Torres fue, como su hija, juez en el Tribunal Supremo de Nueva York. Felipe Torres fue juez del tribunal de familia.

La jueza Torres obtuvo su bachillerato del Harvard College y su juris doctor en la Escuela de Derecho de Columbia University.

La jueza Laura Taylor Swain, que preside el Tribunal Federal del sur de Nueva York y el sistema judicial de bancarrota territorial creado por la ley Promesa, anunció el miércoles la muerte de Hellerstein, quien tenía 92 años.

“Su servicio enérgico y dedicado a este tribunal continuó hasta su fallecimiento”, indicó Swain, sin dar a conocer la causa de la muerte.

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Puerto RicoDiáspora puertorriqueñaNueva YorkNicolás MaduroLaura Taylor Swain
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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