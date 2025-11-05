Zohran Mamdani va al frente en Nueva York, en busca de ser su alcalde más joven en un siglo

Zohran Mamdani, un representante estatal socialdemócrata de 34 años, iba al frente esta noche en el conteo de votos por la alcaldía de Nueva York, tras una dura campaña principalmente frente al exgobernador del estado Andrew Cuomo, quien a última hora recibió el respaldo del presidente Donald Trump.

El candidato oficial demócrata obtenía el 51.5% de los votos, frente al 39.7% de Cuomo, quien tras ser derrotado en las primarias aspiró como independiente.

Mamdani centró su campaña en buscar aliviar el costo de vida de los neoyorquinos, por medio de iniciativas como hacer gratuitos los autobuses, establecer supermercados propiedad de la ciudad, desarrollar 200,000 nuevas viviendas de precios asequibles, cuidado infantil gratuito para niños entre seis meses y cinco años, y educación preescolar gratuita para los niños de tres y cuatro años.

Para financiar sus propuestas, Mamdani propondrá un nuevo impuesto de 2% sobre los ingresos de $1 millón o más.

PUBLICIDAD

Las encuestas hechas a la salida de las urnas por la cadena CNN indicaron que en la ciudad de Nueva York – donde residen unos 544,000 puertorriqueños-, los asuntos más relevantes fueron el costo de vida (56%), la criminalidad (22%) e inmigración (10%).

Mamdani había derrotado a Cuomo, claramente, en las primarias demócratas de junio pasado.

Pero, Cuomo no se dio por vencido y lanzó una candidatura independiente, que tampoco funcionó.

El republicano Curtis Sliwa quedaba rezagado con el 8% de los votos.

Mamdani –nacido en Uganda, de origen indio y criado en Nueva York desde los siete años– es representante estatal de una zona del condado de Queens.

Durante la campaña tuvo el apoyo de las congresistas demócratas puertorriqueñas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez.