5 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zohran Mamdani va al frente en Nueva York, en busca de ser su alcalde más joven en un siglo

Andrew Cuomo va segundo - quien obtuvo el respaldo de Donald Trump- y el republicano Curtis Sliwa queda rezagado

5 de noviembre de 2025 - 10:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Zohran Mamdani, un representante estatal socialdemócrata de 34 años, iba al frente esta noche en el conteo de votos por la alcaldía de Nueva York, tras una dura campaña principalmente frente al exgobernador del estado Andrew Cuomo, quien a última hora recibió el respaldo del presidente Donald Trump.

El candidato oficial demócrata obtenía el 51.5% de los votos, frente al 39.7% de Cuomo, quien tras ser derrotado en las primarias aspiró como independiente.

Mamdani centró su campaña en buscar aliviar el costo de vida de los neoyorquinos, por medio de iniciativas como hacer gratuitos los autobuses, establecer supermercados propiedad de la ciudad, desarrollar 200,000 nuevas viviendas de precios asequibles, cuidado infantil gratuito para niños entre seis meses y cinco años, y educación preescolar gratuita para los niños de tres y cuatro años.

Para financiar sus propuestas, Mamdani propondrá un nuevo impuesto de 2% sobre los ingresos de $1 millón o más.

Las encuestas hechas a la salida de las urnas por la cadena CNN indicaron que en la ciudad de Nueva York – donde residen unos 544,000 puertorriqueños-, los asuntos más relevantes fueron el costo de vida (56%), la criminalidad (22%) e inmigración (10%).

Mamdani había derrotado a Cuomo, claramente, en las primarias demócratas de junio pasado.

Pero, Cuomo no se dio por vencido y lanzó una candidatura independiente, que tampoco funcionó.

El republicano Curtis Sliwa quedaba rezagado con el 8% de los votos.

Mamdani –nacido en Uganda, de origen indio y criado en Nueva York desde los siete años– es representante estatal de una zona del condado de Queens.

Durante la campaña tuvo el apoyo de las congresistas demócratas puertorriqueñas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez.

Previo a la elección, Mamdani – un crítico en el pasado de las autoridades policiales-, indicó que se propone pedir a la actual jefa de la Policía, Jessica Tisch, que continúe en su puesto.

Tags
Zohran Mamdani Nueva YorkAndrew CuomoDonald TrumpEleccionesDiáspora puertorriqueña
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
