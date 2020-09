Las buenas noticias tardan pero llegan para el mundo del turismo de cruceros en la Isla. Luego de haber negado rotundamente que el Vision of the Seas saldría desde San Juan, ayer Royal Caribbean publicó los itinerarios de verano de 2021, donde sí incluye a ese barco con viajes por el Caribe. Desde la semana pasada comenzaron a publicarse comentarios en las redes sociales sobre esa posibilidad, y aunque Lyan Sierra-Caro, portavoz de la empresa dijo que esa información se había publicado por error, ayer fue confirmada y publicada oficialmente en la página de prensa de la compañía y compartida también de manera oficial, con los agentes de viaje.

La empresa de cruceros dijo que ajustaron sus itinerarios para proveer una mayor variedad de aventuras en el 2021, aunque no todos los viajeros en otros destinos han estado satisfechos, porque estos cambios representan que otros itinerarios fueron afectados. Ellos notificarán directamente a los viajeros que han sido impactados con estas medidas y les ofrecerán barcos y rutas disponibles.

El Vision of the Seas se considera un barco pequeño, comparado con los enormes a los que ya estamos acostumbrados. Fue estrenado en 1998 y ha sido renovado en varias ocasiones. Tiene capacidad para 2,416 pasajeros y desplaza 78,340 toneladas gruesas. Aunque no compite en amenidades y atracciones con los barcos grandes de la misma empresa, de la clase Oasis ni Quantum, sí tiene el toque de Royal Caribbean en los restaurantes, bares, teatro, gimnasio, pared de escalar, un buen solárium (solo para adultos), piscinas, jacuzzis y un programa completo de actividades para niños, entre otros atractivos.

Los viajes desde San Juan serán de siete días a otras islas del Caribe como Philipsburg, St. Maarten; Basseterre, St. Kitts y Nevis; St. John’s, Antigua; Castries, St. Lucia y Bridgetown, Barbados.

Al Vision se suman otros barcos de esa empresa que tendrán a San Juan como puerto base, entre ellos el Freedom of the Seas, que saldrá desde noviembre de este año, pero estará solo hasta abril de 2021, para luego reposicionarse en New Jersey, y regresar en noviembre a Puerto Rico. De todas maneras ese itinerario, saliendo desde San Juan, está sujeto a confirmación, una vez se reanuden los viajes en cruceros, lo que se espera sea a partir del 1 de noviembre de este año. El Enchantment of the Seas también zarpará desde San Juan.

Royal Caribbean dijo que otros itinerarios para el Caribe, Europa y Asia se mantienen como previstos, pero hay que estar atentos a lo que publiquen oficialmente.

El anuncio de Royal vino justo a tiempo para aliviar el descontento que tenían muchos viajeros locales tras Carnival Cruise Line confirmar la venta del Fascination, el barco que salía desde San Juan todo el año, y en el que viajaron miles de pasajeros puertorriqueños. El Fascination es uno de los 18 barcos de Carnival Corporation que han sido vendidos durante la pandemia, y algunos de ellos ya han sido desmantelados y vendidos por piezas. Carnival no ha dicho si posicionará un barco nuevamente aquí.

El Norwegian Epic volverá para diciembre

Igual que lo hizo en el 2019, este enorme barco de Norwegian Cruise Line vendrá por una temporada, que empieza en diciembre de este año y terminará en abril de 2021. Este barco es muy popular por la cantidad de amenidades que tiene y volverá a fines de 2021 para otra serie de viajes hasta el primer trimestre de 2022.

Importante mantenerse orientados

Los cambios y especulaciones son frecuentes y no han terminado. Todavía no se ha escrito la última palabra en los itinerarios para el próximo año, ya que las líneas de cruceros están haciendo ajustes debido a la pandemia. Aunque se espera que para el 2021 todo se vaya normalizando y esto sea un tema del pasado, las consecuencias del coronavirus en la industria de cruceros están aún por verse. Cambios de itinerarios, ventas de barcos y ajustes variados en las travesías todavía pueden ocurrir, por lo que las líneas de barcos están manteniendo en muchos casos las políticas de cambios bastante flexibles para no perjudicar a los viajeros.

De lograr empezarse a navegar este año, podríamos estar viendo otros barcos saliendo desde San Juan (es común en la temporada de invierno que hagan salidas o temporadas especiales desde aquí) y numerosos cruceros visitándonos por un día, dependiendo de cómo evolucione la vuelta a navegar, luego del cese obligado por la pandemia.

Es importante no hacer caso a rumores, que tienden a confundir, por lo que los viajeros deben contactar a sus agentes de viajes o a la línea de cruceros directamente ante cualquier duda.